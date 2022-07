Ev anahtarıyla KPSS'ye girilir mi? KPSS sınavına ev anahtarı ile girilir mi? Anahtar KPSS'de yasak mı serbest mi? Milyonlarca kişi 2022 KPSS sınavında ter dökecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak isteyenlerin girdiği KPSS sınavına bu sene ilgi oldukça fazla. KPSS'ye girecek olan adaylar zorunlu oldukları için evlerinden çıkarken yanlarına anahtar almak zorunda. Anahtar ile KPSS'ye girilip girilmeyeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. ÖSYM'den bu konuda adayları rahatlatacak bir düzenleme geldi.

KPSS kılavuzunda yasaklı olan eşya ve araç gereçler belirlendi. Buna göre anahtarlık, her türlü araç anahtarı,(başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) KPSS sıanvı girişinde yasak olacak.

KPSS sınavında anahtarlıksız basit anahtarların haricinde başka anahtarlar ile giriş yapmak yasak. Sınav öncesi anahtarlığınızdan yanınıza ihtiyacınız olan anahtarları alarak sınav binasına gelmenizde fayda var.

ÖSYM kılavızunda yer alan yasaklı eşyalar listesinde şunlar yer alıyor;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla giriş yapmak yasak.

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS sınavında adayların uyması gereken kurallar

Sınav süresince adayların;

• Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

• Salondaki görevlilere soru sormaları,

• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,

• Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

• Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları

• Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

• Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

• Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

• Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır