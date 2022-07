Yüzükle KPSS'ye girilir mi? Yüzük, alyans, bileklik ile KPSS sınavına girilir mi? KPSS'ye kol saati ile girilir mi? Kamu personeli olabilmek için adayların ter döktüğü KPSS sınavı maratonu 2022 yılında 31 Temmuz'da yapılacak olan genel yetenek ve genel kültür oturumu ile başlayacak. KPSS sınavına girecek olanlar yüzük ile sınava girmenin yasak olup olmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklama adayları sevindirdi. Peki yüzük, alyans, bileklik ve kol saati ile KPSS sınavına girilir mi?

2022 yılında KPSS sınavına ilgi oldukça fazla. 2022 KPSS sınavında yüz binlerce aday ter dökecek. Kamu personeli olabilmek için sınavdan iyi bir puan almayıamaçlayan adaylar bir yandan da sınava girerken hangi araç ve gereçlerin yasak olduğunu merak ediyor. KPSS sınavına parmağında yüzükle gelen ve yüzüğü emanet edecek kimsesi olmayan adaylar "KPSS sınavına yüzükle girilir mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Yüzükle KPSS'ye girilir mi?

2022 KPSS kılavuzunda sınava girişte yasak olan eşyalar ve araç gereçler açıklandı. Buna göre alyans hariç her çeşit yüzük ile sınava girişler yasak. Adayların sınava girerken parmağında alyans yüzüğü dışınra bir yüzük ile sınava girilmesine izin verilmiyor.

Yüzük, alyans, bileklik ile KPSS sınavına girilir mi?

Kılavuzda yer alan bilgiye göre; Çanta, cüzdan, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla KPSS sınavına girişler yasak.

KPSS'ye kol saati ile girilir mi?

KPSS sınavına saat ile girmek yasak. KPSS kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınavda yasak olan araçlar arasında "her türlü saat" tanımı kullanılmış durumda. Buna göre ister dijital ister analog her türlü kol saati KPSS sınavında yasak.

KPSS'de kalem silgi yasak mı?

KPSS sınavına girerken adaylar kalem ve silgi dağıtımı ÖSYM tarafından yapılıyor. Sınava kalem ve silgi ile girmek yasaktır. Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle KPSS sınavına girişler yasaktır.

KPSS sınavında uyulması gereken kurallar neler?

Sınav süresince adayların;

• Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

• Salondaki görevlilere soru sormaları,

• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,

• Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

• Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları

• Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

• Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

• Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

• Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır .