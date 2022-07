KPSS'ye araba anahtarı ile girilir mi? KPSS sınavında araba anahtarı serbest mi, yasak mı? 2022 KPSS maratonu başladı. KPSS sınavı ile hayallerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenler KPSS sınavında ter dökecek. 31 Temmuz Pazar günü başlayacak olan KPSS sınavlarının farklı oturumları 27 Kasım'da yapılan DHBT sınavı ile sona erecek. Sınava otomobili ile gelmek isteyenler araba anahtarı ile KPSS sınavına girilip girilmeyeceğini merak ediyor. Peki 2022 KPSS sınavına araba anahtarı ile girmek serbest mi? KPSS sınavında araba anahtarı emanet edilir mi?

ÖSYM sınavlarında büyük güvenlik önelemleri alınıyor. Adayların emekleri her şeyin önünde gelirken sınav salonlarına asaklı eşyalarla girmek mümkün değil. Dijital materyaller, telefon, çanta gibi eşyalarla KPSS sınavına girilmediği biliniyor. Ancak sınava otomobili ile gelen ve otomobil anahtarını kimseye bırakamayacak olan adaylar araba anahtarı ile KPSS'ye girişin mümkün olup olmadığını merak ediyor. ÖSYM KSS klavuzundan yasaklı eşyalar belirtilmiş durumda.

KPSS'ye araba anahtarı ile girilir mi?

KPSS sınavına girecek olan adaylar araba anahtarını kime bırakacaklarını ve araba anahtarı ile sınava girmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Sınava yalnız gelenler sınav boyunca araba anahtarını emanetçilere bırakmaya çekiniyor. ÖSYM'nin aldığı karara göre sınavlara araba anahtarı ile girişler yasak. Ancak ev anahtarı ile sınava girmek mümkün. Bunun için anahtarlıksız basit bir anahtar olması şartı aranıyor.

KPSS sınavında araba anahtarı serbest mi, yasak mı?

2022 KPSS sınavında ter dökecek olan adaylar araba anahtarıyla sınava girmenin serbest mi yoksa yasak mı olduğunu merak ediyor. ÖSYM kılavuızunda yer alan yasaklı eşyalar şunlar;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, girişler yasak.

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla giriş yasak.

KPSS'ye kalam ve silgi ile girilir mi? KPSS'de kalem veriliyor mu?

KPSS sınavına girecek olan adaylara ÖSYM tarafından kalem ve silgi veriliyor. Sınav salonlarına kalem silgi gibi araçların sokulması yasaktır.