2022 KPSS'de emanetçiler açık mı? KPSS sınavında telefon, çanta, anahtar emanet edilir mi? KPSS'de emanetçi var mı? Kamu Personeli olabilmek için girilmesi zorunlu olan KPSS sınavına bu yıl da milyonlarca kişinin katılması bekleniyor. 2022 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da başlayacak. Alan bilgisi 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta, ÖABT ise 14 Ağustos'ta yapılacak. KPSS sınavına girmek üzere evden çıkan adaylar sınav salonlarında emanetçilerin açık olup olmadığını merak ediyor. KPSS sınavına telefon, çanta, cüzdan ve araba anahtarı ile gelen adaylar ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

KPSS sınavına bu sene her zamankinden daha da fazla katılım olması bekleniyor. KPSS sınavına girmek üzere evinden çıkan adaylar yanlarında bulundurdukları çanta, telefon, cüzdan ve anahtar ile sınava nasıl gireceklerini, emanetçilerin açık olup olmadığını merak ediyor. 81 il merkezinde KPSS sınavı maratonuna başlandı. Genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 31 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınava girecek olan adaylara emanetçi konusunda bir takım uyaraılar da geldi.

2022 KPSS'de emanetçiler açık mı?

KPSS sınav merkezlerinde emanetçiler açık olmayacak. Ancak sınav salonlarının dışında özel emanetçiler açık olabilir. Ancak buınlara güvenip güvenmeme konusu da kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

KPSS sınavında telefon, çanta, anahtar emanet edilir mi?

KPSS sınavına gelirken adaylar bazen zorunluluktan yanlarında telefon ve çanta getirmek zorunda kalıyor. Ancak sınav merkezlerinde emanetçiler yer almayacak. Ancak okul binaları dışında emanetçiler olabilir.

KPSS sınavında kalem silgi verilecek mi?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

KPSS sınavına hangi belgeler getirilmeli?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)

2022 KPSS sınavı ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15'te 31 Temmuz 2022 günü yapılacak.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45'te 31 Temmuz 2022 günü yapılacak.

Alan bilgisi 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde DHBT ise 27 Kasım'da yapılacak.

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