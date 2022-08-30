Kıraç Konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tuzla 30 Ağustos Kıraç konseri nerede? Konser ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında pek çok ünlü şarkıcı sevenleri ile bir araya gelecek. İstanbul Tuzla'da da şarkıları ve yorumları ile sevilen sanatçı Kıraç hayranları ile bir araya gelecek. Tuzla Kıraç konserinin ne zaman saat kaçta başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Kıraç Konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tuzla 30 Ağustos Kıraç konseri nerede? Konser ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında pek çok ünlü şarkıcı sevenleri ile bir araya gelecek. İstanbul Tuzla'da da şarkıları ve yorumları ile sevilen sanatçı Kıraç hayranları ile bir araya gelecek. Tuzla Kıraç konserinin ne zaman saat kaçta başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm coskusuyla yurtta kutlanıyor. Yürüyüşler, kortejler ve şehitlik ziyaretleri yapıldı. Pek çok belediye de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ünlü şarkıcıları hayranları ile bir araya getiriyor. Tuzla Belediyesi organizasyonunda sevilen şarkıcı Kıraç hayranlarına unutulmaz bir konser verecek.

Kıraç Konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Kıraç konseri 30 Ağustos Salı akşamı başlayacak. Konser 20.30'da start alacak ve yaklaşık olarak 1 saat sürecek. Konsere vatandaşların ilgisi de oldukça fazla.

Tuzla 30 Ağustos Kıraç konseri nerede?

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Kıraç sahne alacak. Kıraç Konseri Tuzla Sahlininde olacak ve tüm vatandaşlara ücretsiz olarak konsere davetli.

Zafer Bayramı hakkında

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

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