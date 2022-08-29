Ankara Athena konseri saat kaçta? Athena konseri nerede yapılacak? 30 Ağustos Ankara Athena konseri ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda pek çok ilimizde ünlü sanatçılar hayranlarına dev konserler veriyor. Ankara'da da Athena Grubu sevenleri ile bir araya gelecek. Ankara'da unutulmaz bir konser verecek olan Athena'ya ilgi oldukça fazla. Ankara'da dev konseri bekleyenler Athena konseri ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırıyor.

Ankara Athena konseri saat kaçta? Athena konseri nerede yapılacak? 30 Ağustos Ankara Athena konseri ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda pek çok ilimizde ünlü sanatçılar hayranlarına dev konserler veriyor. Ankara'da da Athena Grubu sevenleri ile bir araya gelecek. Ankara'da unutulmaz bir konser verecek olan Athena'ya ilgi oldukça fazla. Ankara'da dev konseri bekleyenler Athena konseri ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda ünlü şarkıcılar Ankara'da konser verecek. Sevdikleri müzisyenlerin konserilene gitmek isteyenler şimdiden plan yapmaya başladı. Ankara'da bir dev konser de Athena tarafından verilecek.

Ankara Athena konseri saat kaçta?

Ankara'da on binlerce kişiyle bir araya gelecek olan Athena'nın unutulmaz müzik gösterisi saat 20.00'de başlayacak. Saat 20.00'de sahne alacak olan Athena Grubu Ankaralılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Athena konseri nerede yapılacak?

Gençlik Parkı'nda yapılacak olan konsere tüm vatandaşlar katılabilecek. Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu her alanda sürecek.

Athena Grubu üyeleri kimler?

Gökhan Özoğuz - Vokal, gitar (1987 - bugün)

Hakan Özoğuz - Gitar, geri vokal (1987 - bugün)

Emre Ataker - Klavye (2011 - bugün)

Egemen Özkasnaklı - Davul (2019 - bugün)

Ozan Öner - Bas gitar (2020 - bugün)

Athena Grubu hakkında

Athena; İstanbul, Türkiye kökenli ska ve punk rock grubu. Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz kardeşler grubun kurucu üyeleridir. Türkiye'de ska ve punk tarzında müzik yapan ilk gruplardan birisi konumundadır. Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu; aynı zamanda Türkiye Millî Basketbol takımı için yaptığı 12 Dev Adam şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. Birçok rock müzik dinleyicisine göre Türkiye'nin en iyi rock gruplarındandır. 195 puanla Türkiye'nin Eurovision'daki en yüksek puanını almıştır.