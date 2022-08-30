Kartal Zeynep Bastık konseri ne zaman, saat kaçta? 31 Ağustos Zeynep Bastık konseri nerede yapılacak? Konser ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta büyük etkinlikler ile kutlanıyor. Şanlı zaferin 100. yıl dönümünde pek çok ilimizde ünlü sanatçılar sahneye çıkıyor. İstanbul Kartal Belediyesi de son zamanların en popüler şarkıcılarından Zeynep Bastık'ı Kartal halkı ile buluşturacak. Dev konsere ilgi şimdiden oldukça fazla. On binlerce kişinin katılması beklenen konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı pek çok kişi tarafından araştırılıyor.