Kartal Zeynep Bastık konseri ne zaman, saat kaçta? 31 Ağustos Zeynep Bastık konseri nerede yapılacak? Konser ücretsiz mi?
Kartal Zeynep Bastık konseri ne zaman, saat kaçta? 31 Ağustos Zeynep Bastık konseri nerede yapılacak? Konser ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında pek çok ilimizde ünlü şarkıcılar sahne alacak. 30 Ağustos'ta İzmir'de konser verecek olan Zeynep Bastık 31 Ağustos Çarşamba günü ise Kartal'da sahneye çıkacak. Kartal Belediyesi'nin organizasyonunda sevenleri ile bir araya gelecek olan Zeynep Bastık'ın konserinin ne zaman, saat kaçta ve nerede başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.