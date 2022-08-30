Zeynep Bastık İstanbul ücretsiz konser | 31 Ağustos Zeynep Bastık konseri ne zaman, saat kaçta? Kartal Belediyesi Zeynep Bastık konseri nerede? soruları genç şarkıcının hayranları tarafından sıkça soruluyor. Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konserler veren Zeynep Bastık son olarak İstanbul Kartal'da hayranları ile bir araya gelecek. Kartal Belediyesi organizasyonunda konser verecek olan Bastık'a ilgi oldukça fazla.

Zeynep Bastık İstanbul ücretsiz konser | 31 Ağustos Zeynep Bastık konseri ne zaman, saat kaçta? Kartal Belediyesi Zeynep Bastık konseri nerede? soruları genç şarkıcının hayranları tarafından sıkça soruluyor. Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konserler veren Zeynep Bastık son olarak İstanbul Kartal'da hayranları ile bir araya gelecek. Kartal Belediyesi organizasyonunda konser verecek olan Bastık'a ilgi oldukça fazla.

İstanbul'da birbirinden ünlü isimler hayranları ile bir araya geliyor. Yaz aylarının artık son günlerini yaşadığımız şu günlerde yerel yönetimler organizasyonunda pek çok sanatçı İstanbui'da konser veriyor. Son zamanların en popüler isimlerinden olan, şarkıları dilden dile dolaşan Zeynep Bastık da 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. On binlerce kişinin katılması beklenen dev konserde hep bir ağızdan genç şarkıcının şarkıları söylenecek.

Zeynep Bastık İstanbul ücretsiz konser

Zeynep Bastık Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul'un çeşitli ilçelerinde konser veriyor. Ücretsiz konserlere on binlerce kişi de katılıyor. Dev meydanları dolduran genç şarkıcının hayranları 31 Ağustos'ta Kartal'da verielecek olan konseri sabırsızlıkla beklemeye başladı.

31 Ağustos Zeynep Bastık konseri ne zaman, saat kaçta?

Zeynep Bastık 31 Ağustos'ta İstanbul Kartal Belediyesi organizasyonunda konser verecek. Kartal Meydanı'nda yapılacak olan konser 21.30'da başlayacak. Konserin bir saat sürmesi bekleniyor.

Kartal Belediyesi Zeynep Bastık konseri nerede?

Zeynep Bastık'ın merakla beklenen konseri 31 Ağustos'ta Kartal Meydanı'nda yapılacak. Konser ücretsiz olacak ve tüm İstanbulular konsere katılabilecek.

Zeynep Bastık kimdir?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı. Anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. 2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başladı. 2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımladı. Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayımladı. Bu cover'lar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlandı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı.

2019'da Adidas'ın, 2020'de ise Elidor'un reklam yüzü oldu. 2021'de ise Exxen'de yayınlanan Zeynep Bastık ve Konukları adlı programı sundu.

Bastık, ağırlıkla akustik ve elektronik müzik icra etmektedir. Tolga Akyıldız'a göre Aylin Aslım, İzel, Ferda Anıl Yarkın, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Jabbar, Tarkan, Mustafa Sandal, Şebnem Ferah, Harun Kolçak, Ajda Pekkan, Nilüfer, Kerim Tekin, Şahsenem, Pinhâni ve Sezen Aksu gibi isimlerin eserlerini seslendirmesi ve muhtelif isimlerle düet yapıp yayımlaması, dijital dünyanın müzisyenliğine katkısına örnektir. Bastık bu avantajla ön plana çıkabilmiştir. Hemen aynı aralıkta çıkış yakalayan Can Ozan da Bastık'la yaptığı düet sonrasında dinlenme oranının kayda değer bir artışa geçtiğini ifade etmiştir.