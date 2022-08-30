30 Ağustos Ceza konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ataşehir Ceza konseri nerede? İçerenköy Ceza konseri ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Büyük zaferin 100. yıl dönümü nedeniyle belediyeler de sevilen sanatçıları vatandaşları ile bir araya getiriyor. 30 Ağustos konserleri kapsamında Ataşehir'de ünlü rapci Ceza sahne alacak. Hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak olan Ceza'nın konserinin saat kaçta başlayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Ataşehir-İçerenköy Ceza konserinin detayları...

30 Ağustos Ceza konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ataşehir Ceza konseri nerede? İçerenköy Ceza konseri ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Büyük zaferin 100. yıl dönümü nedeniyle belediyeler de sevilen sanatçıları vatandaşları ile bir araya getiriyor. 30 Ağustos konserleri kapsamında Ataşehir'de ünlü rapci Ceza sahne alacak. Hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak olan Ceza'nın konserinin saat kaçta başlayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Ataşehir-İçerenköy Ceza konserinin detayları...

Ülkemizin her köşesinde 30 Ağustos coşkusu hakim. Büyük zaferin şanlı yıldönümünde ülkemizde çeşitli kutlamalar ve etkinlikler düzenleniyor. Pek çok belediye de bu güne özel sevilen şarkıcıları, müzisyenleri vatandaşları ile buluşturuyor. 30 Ağustos'ta pek çok ünlü isim konser verecek. Bunlardan biri de sevilen rapçi Ceza. Ünlü şarkıcının konserine katılmak isteyenler 30 Ağustos Ceza konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ataşehir Ceza konseri nerede? İçerenköy Ceza konseri ücretsiz mi? sorularına yanıt arıyor.

30 Ağustos Ceza konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak olan Ceza'nın konserine ilgi şimdiden oldukça fazla. On binlerce kişinin katılması beklenen konserin saat 19.30'da yapılması planlanıyor. Ancak bazı nedenlerden dıolayı konserin başlama saati biraz gecikebilir.

Ataşehir Ceza konseri nerede?

30 Ağustos'ta Ceza Ataşehir'de konser verecek. Ataşehir Belediyesi'nin organizasyonunda sevenleri ile bir araya gelecek olan Ceza'nın konseri İçerenköy İdman Yurdu Sahası'nda (Karslı Ahmet Caddesi) yapılacak.

İçerenköy Ceza konseri ücretsiz mi?

Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan büyük zaferin 100. yıl dönümü, “100 Yıllık Destanın Sesi” sloganıyla Ataşehir'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Konser ücretsiz olacak. Tüm vatandaşlar Ceza konserine davetlidir. Rap müziğin başarılı ismi Ceza dillere dolanan şarkılarını bir asra ulaşan Zafer Bayramı için söyleyecek.