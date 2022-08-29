Ankara Gölbaşı Edis konseri ne zaman, saat kaçta? Konser nerede yapılacak? Saat kaçta başlayacak? 30 Ağustos Edis konseri ücretsiz mi? Son zamanların oldukça popüler isimlerinden olan şarkıcı Edis Ankara'da unutulmaz bir konser verecek. Genç şarkıcıyı dinlemek isteyen on binlerce kişi meydanı dolduracak. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da konser vererek hayranları ile buluşacak olan Edis'e ilgi oldukça fazla.

Ankara Gölbaşı Edis konseri ne zaman, saat kaçta? Konser nerede yapılacak? Saat kaçta başlayacak? 30 Ağustos Edis konseri ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü sanatçılar Ankara'da hayranları ile bir araya gelecek. Son günlerin en çok çok dinlenen şarkılarına imza atan Edis de Ankara Gölbaşı'nda konser verecek. Dev konserlerle on binlerce kişiye şarkılarını seslendirecek olan Edis'in konserinin ne zaman, saat kaçta ve merede yapılacağı müzik severler tarafından merak ediliyor.

Ankara Edis konseri ne zaman, saat kaçta?

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sevenleri ile bir ayara gelecek olan Edis konseri akşam saatlerinde başlayacak. 30 Ağustos Salı günü saat 21.30'da sahneye çıkacak olan Edis popüler şarkılarını hayranları için seslendirecek.

Konser nerede yapılacak?

30 Ağustos Edis Konseri Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Atatürk Sahil Parkı'nda yapılacak. Dev alanda on binlerce kişinin yer alması bekleniyor.

30 Ağustos Edis konseri ücretsiz mi?

Ankara Edis konseri ücretsiz olacağı açıklandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Zafer Bayramımızı 100. yılına yakışır büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 30 Ağustos akşamı bütün Ankaralıları bekliyoruz” dedi.