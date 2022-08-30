DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,1755 ₺

EURO

18,1987 ₺

ALTIN

1.011,17 ₺

BİST

3.164,96 ₺

30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi?

30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında pek çok ünlü şarkıcı vereceği konser ile hayranları ile bir araya gelecek. Türkiye'nin sesi ve yorumu ile en çok sevilen şarkıcılarından biri olan Funda Arar da İstanbul Kartal'da büyük bir konser verecek. Konserin nerede, ne zaman ve saat kaçta başlayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte 30 Ağustos Kartal Funda Arar konserine dair detaylar....

30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi?
30.08.2022 11:00:01
30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Büyük, şanlı zaferin üzerinden tam 100 yıl geçti. Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında pek çok ilimizde onlarca asanatçı sahne alarak hayranları ile bir araya gelecek. İstanbul Kartal'da da sevilen sanatçı Funda Arar en popüler şarkılarını sevenleri için seslendirecek. Funda Arar konserine gitmek isteyenler 30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi? sorularına yanıt arıyor.

 

1
30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi?

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahneye çıkacak olan Funda Arar on binlerce hayranı ile birlikte sevilen şarkılarını seslendirecek. Dev konsere ilgi şimdiden oldukça fazla. İstabul Kartal Belediyesi Funda Arar konseri için geri sayım başladı. 

2
30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi?

30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta?

Funda Arar'ın İstanbul Kartal'da vereceği konser akşam saatlerinde başlayacak. Konser 21.30'da başlayacak ve yaklaşık olarak 1 saat sürecek. 

3
30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi?

Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? 

30 Ağustos Salı günü Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında hayranları ile buluşacak olan Funda Arar'ın konserine on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Konser saat 21.30'da başlaaycak.

4
30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi?

Funda Arar konseri nerede olacak, ücretsiz mi?

30 Ağustos Salı gecesi Funda Arar saatler 21.30'u gösterdiğinde Kartal Meydanı'nda birbirinden güzel şarkılarıyla sahnede olacak.

5
30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi?

31 Ağustos'ta Zeynep Bastık sahne alacak

Funda Arar konseri ile unutulmaz anlar yaşayan vatandaşlar 31 Ağustos'ta Zeynep Bastık konserini beklemeye başladı.

6
30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi?

Seynep Bastık Kartal konseri 31 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da başlaaycak.

7
30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi?
8
30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi?
9
30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi?
10
Görüş Bildir Bizimle Paylaş