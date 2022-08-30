30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi?

30 Ağustos Funda Arar konseri saat kaçta? Kartal Funda Arar konseri ne zaman başlayacak? Konser nerede olacak, ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında pek çok ünlü şarkıcı vereceği konser ile hayranları ile bir araya gelecek. Türkiye'nin sesi ve yorumu ile en çok sevilen şarkıcılarından biri olan Funda Arar da İstanbul Kartal'da büyük bir konser verecek. Konserin nerede, ne zaman ve saat kaçta başlayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte 30 Ağustos Kartal Funda Arar konserine dair detaylar....