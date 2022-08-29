Beşiktaş Kenan Doğulu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 30 Ağustos Kenan Doğulu konseri nerede yapılacak? Kenan Doğulu konseri ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul'da birbirinden ünlü şarkıcılar hayranları ile bir araya gelecek. Sevilen şarkıları ile Kenan Doğulu da on binlerce kişiye konser verecek. Dev konseri kaçırmak istemeyenler konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 30 Ağustos İstanbul Beşiktaş Kenan Doğulu konserine dair detaylar...

Beşiktaş Kenan Doğulu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 30 Ağustos Kenan Doğulu konseri nerede yapılacak? Kenan Doğulu konseri ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul'da birbirinden ünlü şarkıcılar hayranları ile bir araya gelecek. Sevilen şarkıları ile Kenan Doğulu da on binlerce kişiye konser verecek. Dev konseri kaçırmak istemeyenler konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 30 Ağustos İstanbul Beşiktaş Kenan Doğulu konserine dair detaylar...

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Belediyeler sevilen sanatçıları bu güzel günde bir araya getirmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğlu 30 Ağustos'ta İstanbullularla bir araya gelecek. İstanbul'da büyük bir konser verecek olan Kenan Doğlu en yeni ve popüler şarkılarını hayranları için seslendirecek. 30 Ağustos'ta Kenan Doğlu kıonserini bekleyenler konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırıyor.

Beşiktaş Kenan Doğulu ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Kenan Doğlu konseri 30 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde başlayacak. Saat 21.00'de başlayacak olan konsere binlerce kişinin katılması bekleniyor.

30 Ağustos Kenan Doğulu konseri nerede yapılacak?

Kenan Doğlu hayranlarının merakla beklediği konser İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Barbaros Meydanı'nda yapılacak. Barbaros Meydanı'nda Lapstekin'in Dj performansı devam ederken 21.00'de sahneyi Kenan Doğulu alacak.

Kenan Doğulu konseri ücretsiz mi?

İstanbul Beşiktaş'ta 30 Ağustos'ta Kenan Doğlu tarafından verielcek konsere tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.