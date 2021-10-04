Yaşanan hayat pahalılığı üniversite öğrencilerinin de eğitimlerini güç hale getiriyor. Ekonomik yönden eğitimlerini daha rahat idame ettirmek isteyen üniversite öğrencileri hem iş başvurusu hem de burs başvuruları yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği Genç Üniversiteli bursuna da ilgi oldukça fazla. İBB bursuna başvuran binlerce öğrenci İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır? gibi soruları sormaya başladı. Peki 20221-2022 döneminde İBB bursu ne kadar?

Yaşanan hayat pahalılığı üniversite öğrencilerinin de eğitimlerini güç hale getiriyor. Ekonomik yönden eğitimlerini daha rahat idame ettirmek isteyen üniversite öğrencileri hem iş başvurusu hem de burs başvuruları yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği Genç Üniversiteli bursuna da ilgi oldukça fazla. İBB bursuna başvuran binlerce öğrenci İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır? gibi soruları sormaya başladı. Peki 20221-2022 döneminde İBB bursu ne kadar?

Yüz binlerce üniveriste öğrencisinin merakla beklediği an nihayet geldi. Öğrenciler aylardır İBB bursuna ne zaman başvuru yapılacağını araştırıyordu. İBB Genç Üniveristeli internet sitesinden İBB başvurularına ilişkin yapılan açıklamada burs başvurularının 5 Ekim 2021'de başlanacağını açıkladı. Bu duyurudan sonra binlerce öğernci 5 Ekim'de İBB burs başvurularını yapmak için kolları sıvadı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu yönde İBB'den gelecek olan açıklamaları haberimize ekleyeceğiz. Geçtiğimiz dönem İBB burs başvuru sonuçları 10 Kasım'da belli olmuştu. Bu sene de benzer tarih aralığında İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

İBB bursu ne kadar?

İBB bursuna başvuran adaylar bu sene bursun ne kadar oalcağını da merak ediyor. İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor. Bu sene İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmeedi.

İBB burs başvuru şartları neler?

İBB bursu almak için bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor. İşte İBB burs başvuru şartları;

* T.C. vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB bursuna kimler başvuru yapamaz?

* Açık öğretimde okuyanlar

* Uzaktan öğretim görenler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Burs değerlendirmesi nasıl yapılır?

* Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

* Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.

* Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.