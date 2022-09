Güç yüzükleri izlenme rekoru kırıyor | Yüzüklerin Efendisi dizisi 1. Sezon 1. Bölüm milyonlarca kez izlendi! Amazon Prime Video'nun en çok beklenen dizilerinden olan The Lord of the Rings:The Rings of Power (Güç Yüzükleri) nihayet ilk 2 bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Platformda gösterime girdikten sonra milyonlarca kişi tarafından izlenen Güç Yüzükleri dizisinin 3. bölümü sabırsızlıkla beklenmeye başlandı.

Yüzüklerin Efendisi tutkunlarının merakla beklediği Güç Yüzükleri dizisi sonunda Amazon Prime Video'da yayına girdi. Dizi yayına girdikten kısa süre içinde milyonlarca hesap üzerinden izlendi. Amazon'un en iddialı yapımlarından olan The Lord of the Rings:The Rings of Power (Güç Yüzükleri) henüz daha ilk bölümleriyle izleyiciyi kendsiine bağladı. Orta dünyanın mistik turuna çıkan izleyiciler şimdiden merakla 3. bölümün ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

Amazon Prime Video için geliştirilen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri J. R. R. Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatıyor. Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçen dizi kurgusu, görsel efektleri ve mekanların güzelliği ile izleyiciyi kendisine bağlamayı başardı. Dizi sadece saatler içerisinde Amazon Prime Video'nun izlenme rekorlarını kırdı. Dizinin 2 Eylül'de yayınlanan ilk 2 bölümünü izleyenler 3. bölümün ne zaman çıkacağını merak ediyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisi Güç yüzükleri yayınlandıoğı ilk bölüm ile kısa sürede dünya genelinde platformun en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Diziye dair olumlu eleştiriler de gelmeye başladı. Yüzüklerin Efendisi'nin alışılmış mekanları ve orta dünya havasının dizide fazlasıyla hissedildiği vurgulandı. Genel olarak başarılı görülen dizinin ilerleyen bölümlerde izleyicileri ne gibi bir maceraya sokacağı şimdiden merak konusu.

Yüzüklerin Efendisi dizisi 1 milyar dolarlık proje

Amazon, Kasım 2017'de Yüzüklerin Efendisi için televizyon hakkını 250 milyon dolara satın almak için Tolkien Estate ile bir anlaşma yaptı ve en az 1 milyar dolar değerinde beş sezonluk bir üretim taahhüdü verdi. Bu diziyi, bugüne kadarki en pahalı televizyon dizisi haline getirdi.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri konusu nedir?

Dizi Orta Dünya'nın İkinci Çağ'ında geçmekte ve Yüzüklerin Efendisi'nden önceki olayları konu almaktadır.

Orta Dünya tarihinin destanlara konu olan İkinci Çağ'ındaki efsanevi kahramanları ilk kez ekrana getirecek. J.R.R. Tolkien'ın The Hobbit ve The Lord of the Rings'inin binlerce yıl öncesinde geçen bu epik drama, izleyicileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların yükseldiği ve çöktüğü, sürpriz kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir döneme götürecek. Orta Dünya'nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Dumanlı Dağlar'ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor'dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya'dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.