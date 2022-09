Yüzüklerin Efendisi dizisi çıktı mı? Güç Yüzükleri yayınlandı mı? Güç Yüzükleri hangi kanalda, nasıl izlenir? 1. Bölüm izle (Amazon)

Yüzüklerin Efendisi dizisi çıktı mı? Güç Yüzükleri yayınlandı mı? Güç Yüzükleri hangi kanalda, nasıl izlenir? Bundan 5 yıl önce projesi duyurulan Yüzüklerin Efendisi dizisini bekleyen dizi hayranlarının beklediği an nihayet geldi. Dizinin ilk 2 bölümü 2 Eylül'de yayınlandı. Tüm dünyada gişe rekorları kıran, Oscar ödüllerini silip süpüren başyapıt Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi Güç Yüzükleri adı ile izleyicisiyle buluştu. Efsanevi diziyi izlemek izlemek isteyenler de dizinin hangi kanalda ve nerede yayınlandığını araştırmaya başladı.

Yüzüklerin Efendisi dizisi çıktı mı? Güç Yüzükleri yayınlandı mı? Güç Yüzükleri hangi kanalda, nasıl izlenir? Bundan 5 yıl önce projesi duyurulan Yüzüklerin Efendisi dizisini bekleyen dizi hayranlarının beklediği an nihayet geldi. Dizinin ilk 2 bölümü 2 Eylül'de yayınlandı. Tüm dünyada gişe rekorları kıran, Oscar ödüllerini silip süpüren başyapıt Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi Güç Yüzükleri adı ile izleyicisiyle buluştu. Efsanevi diziyi izlemek izlemek isteyenler de dizinin hangi kanalda ve nerede yayınlandığını araştırmaya başladı.

Yüzüklerin Efendisi tutkunlarının yıllardır beklediği an nihayet geldi. Dizinin yapım projesi bundan 5 yıl önce duyurulmuştu. Oyuncuların seçimi, mekanın seçimi derken araya pandeminin de girmesi dizinini yayına çıkmasını oldukça geciktirdi. Amazon Prime Video'nun en prestijli dizilerinden olması beklenen Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisine izleyicilerin ilgisi oldukça yüksek. Dizinin ilk 2 bölümü yayına girdi ve izleyicilerden olumlu eleştiriler gelmeye başladı.

Yüzüklerin Efendisi dizisi çıktı mı?

Yüzüklerin efendisi dizisinin ilk 2 Bölümü yayınlandı. Dizinn ilk bölümleri milyonlarca kişi tarafından izlendi. Son zamanların en çok beklenen dizilerinden olan Güç Yüzükleri'ne izleyicilerin ilgisi oldukça yüksekti. Efsanevi hikayeyi baştan anlatan dizi Amazon Prime Video'nun en büyük bütçeli yapımlarının başında geliyor.

Güç Yüzükleri yayınlandı mı?

Orta dünyada yüzüklerin yapımını ve Sauron'un ortaya çıkmasını anlatan Güç Yüzükleri dizisi aradan geçen yılların ardından ilk 2 bölümü ile izleyicisiyle buluştu.

Güç Yüzükleri hangi kanalda, nasıl izlenir? 1. Bölüm izle (Amazon)

Amazon Prime Video'nun yapımı olan Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisi sadece Amazon Prime Video'da yer alıyor. Amazon Prime Video'ya hılzlıca üye olarak diziyi kolayca izlemek mümkün. Amazon Prime Video'da ücretsiz 30 gün ücretsiz deneme üyeliği bulunuyor. Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde, Amazon Prime aylık sadece ₺7,90. Dilediğin zaman iptal edebilirsin.

Yüzüklerin Efendisi dizisi kaç bölüm

Dizinin 1. seoznu toplam 8 bölümden oluşacak. Dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak. Dizinin toplam 5 sezon sürmesi bekleniyor.

Diziye olumlu eleştiriler geldi

Screen Rant yazarlarından Rob Keyes ilk iki bölüme dair şunları paylaştı: “The Rings of Power (ilk iki bölüm) gösterilenden daha da iyi. Fakat konuyu ilgi çekici yapmak için biraz daha çalışılması gerekiyor. Setler ve bölgeler inanılmaz büyük ve üzerinde çalışılmış. Cüceler The Hobbit filminden bile havalı!”

The Wrap yazarı Brandon Katz: “Tamam, The Rings of Power dizisinin ilk iki bölümü izlemesi muhteşem bir şeydi. Verilen emek, uğraş, muhteşemlik televizyon tarihinde daha önce görülmemiş derecede. Aynı zamanda uçuşa geçmeden önce yapılması gereken uğraştırıcı evren kurma görevini de üstlenmiş.”