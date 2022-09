Güç Yüzükleri 3. bölüm ne zaman çıkacak? Güç Yüzükleri dizisi 3. bölüm çıktı mı? The Rings of Power 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi film serisi sinema dünyasına adını altın harflerle kazımayı başardı. Müzikleri, konusu, mekanları, görsel efektleri ile dünyanın en çok izlenen filmleri arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi bundan böyle Güç Yüzükleri adıyla dizi formatında izleyicilerle buluşacak. Güç Yüzükleri dizisinin ilk 2 bölümü 2 Eylül'de yayına girdi. Dizinin 3. bölümü ise sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Güç Yüzükleri 3. bölüm Amazon'da ne zaman yayınlanacak?

Dijital video yayın platformları arasında Netflix ve Disney Plus ile rekabet içinde olan Amazon Prime Video'nun dev projesinde sona gelindi. Milyonlarca kişinin severek izlediği Yüzüklerin Efendisi filmi Güç Yüzükleri adı ile dizi olarak ekranlara geliyor. Amazon Prime Video'da 2 Eylül'de gösterime giren dizinin diğer bölümlerinin ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yayınlanacağı pek çok kişi tarafından internette araştırılıyor. Güç Yüzükleri 3. bölüm ne zaman çıkacak? Güç Yüzükleri dizisi 3. bölüm çıktı mı? The Rings of Power 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları dizi hayranları tarafından sorulmaya başlandı. İşte Güç Yüzükleri dizisi ve bölümleri hakkında detaylar...

Güç Yüzükleri 3. bölüm ne zaman çıkacak?

Amazon Prime Video'da yayınlanan Güç Yüzükleri'nin ilk 2 bölümü 2 Eylül'de yayınlandı. İlk bölümleri milyonlarca kişi tarafından izlenen dizinin 3. bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Yüzüklerin Efendisi Güç yüzükleri dizisinin 3. bölümü 9 Eylül'de yayınlanacak. izleyiciler 9 Eylül'de Amazon Prime Video'ya giriş yaparak Güç Yüzükleri dizisinin 3. bölümünü izleyebilir.

Güç Yüzükleri dizisi 3. bölüm çıktı mı?

Amazon Prime Video'nun dev bütçeli projesinin temeli yıllar öncesinden atıldı. Dizi projesinin duyurulmasının üzerinden yıllar geçti ve Güç Yüzükleri'nin ilk 2 bölümü izleyici ile buluıştu. Güç Yüzükleri (The Rings of Power) 3. bölümü 9 Eylül'de platformda yerini alacak.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri diğer bölümleri ne zaman?

1. Bölüm: 2 Eylül 2022

2. Bölüm: 2 Eylül 2022

3. Bölüm: 9 Eylül 2022

4. Bölüm: 16 Eylül 2022

5. Bölüm: 23 Eylül 2022

6. Bölüm: 30 Eylül 2022

7. Bölüm: 7 Ekim 2022

8. Bölüm: 14 Ekim 2022

Güç Yüzükleri dizisi konusu nedir?

“Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” dizisi “The Lord of the Rings” filminde geçen konuların yüzlerce yıl öncesini anlatıyor. Yüzüklerin ortaya çıkışı ve Sauron'un ortaya çıkmasını konu ediniyor. 5 yıl önce duyurulan dev proje 2 Eylül'de izleyicisi ile bulşacak.

Güç Yüzükleri hakkında

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, Amazon Prime Video için geliştirilen bir dizi. J. R. R. Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatacak. Dizi, Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçmektedir. Yapımcılığını Amazon Studio, Tolkien Estate, HarperCollins ve New Line Cinema üstlenirken dizi sorumlusu görevinde John D. Payne ve Patrick McKay bulunmaktadır.

Amazon, Kasım 2017'de Yüzüklerin Efendisi için televizyon hakkını 250 milyon dolara satın almak için Tolkien Estate ile bir anlaşma yaptı ve en az 1 milyar dolar değerinde beş sezonluk bir üretim taahhüdü verdi. Bu diziyi, bugüne kadarki en pahalı televizyon dizisi haline getirdi. Payne ve McKay Temmuz 2018'de işe alındı ve yaratıcı ekibin kalan üyeleri bir yıl sonra açıklandı. Oyuncu seçimleri dünya çapında gerçekleştirildi. Çekimler Şubat 2020'de Auckland, Yeni Zelanda'da, orijinal film serisinin çekildiği mekanlarda başladı.

Sauron nedir?

Sauron, J. R. R. Tolkien'in hayalî Orta Dünya evreninde Melkor'un Hizmetkarı ya da "Yüzüklerin Efendisi" olarak anılan kötü bir Maia. Orta Dünya hayalî evrenini anlatan kitaplar sırasıyla şöyledir; Hobbit, Yüzüklerin Efendisi, Tom Bombadil'in Maceraları, Silmarillion, Bitmemiş Öyküler, Húrin'in Çocukları, Beren İle Lúthien, Gondolin'in Düşüşü. Bu eserlerden kimileri, Tolkien'in ölümünden sonra oğlu tarafından ayrıntılı bir biçimde incelenip yayımlanmıştır. Bu kitapların hepsinde doğrudan veya dolaylı olarak Sauron'dan bahsedilir.

Kara Efendi Sauron, Vala Aulë'nin Maiası iken, dünyanın kara düşmanı olarak adlandırılan Vala Melkor'un tarafına geçti ve onun sağ kolu oldu. Başlangıçta iyi Maiar safında olan Sauron, böylelikle sonradan karanlık tarafa geçmiş oldu.

Karanlık Çağ'da Sauron, Utumno'nun Melkor'dan sonraki en güçlü ismi idi. Melkor Valar tarafından zincirlenip Ölümsüz Topraklar'a götürüldüğünde onun yerine Angband'ı yönetmişti. Melkor Valar Ağaçları'nı yok edip bir çağı kapattığında Angband'ı onun için ayakta tutan Sauron'du. Sonunda Valar, Melkor'u kesin olarak mağlup edip ebedi olarak Boşluk'ta kalmaya mahkûm ettiklerinde ve Angband'ı yok ettiklerinde Sauron da ortadan kayboldu.