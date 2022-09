Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi 3. bölüm ne zaman çıkacak? Güç Yüzükleri (Rings of Power) 3. bölüm çıktı mı? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? The Lord Of The Rings: The Rings Of Power dizisi uzun beklemenin ardından ilk 2 bölümü ile Amazon Preme Video'da yerini aldı. Mekanlar, kostümler, görsel efektler ile izleyiciyi adeta büyüleyen Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisinin 3. bölümü sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Dizi hayranları Yüzüklerin Efendisi dizisi 3. bölüm ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

Tüm dünyada en çok izlenen filmler arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi (The Lord Of The Rings) filminin dizi projesi bundan tam 5 yıl önce yapımcılar tarafından duyurulmuştu. Yüzüklerin Efendisi hayranlarını heyecanlandıran dizi biraz gecikmeli olsa da izleyicilerle buluştu. Amazon Prime Video'nun dizisi olan ve dünyanın en pahalı dizi projeleri arasında yer alan projede ilk gösterim 1 Eylül'de yapıldı. Dizinin ilk bölümleri Amazon Prime Video'da yerini aldı. Dizi tutkunları sabırsızlıkla 3. bölümü beklemeye başladı.

Yüzüklerin Efendisi dizisi 3. bölüm ne zaman çıkacak?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi izleyicisi ile nihayet buluştu. Dizinin ilk 2 bölümü Amazon Prime Video'da 1 Eylül'de yayınlandı. Dizi ülkemizde yerel saate göre 2 Eylül saat 04.00'te gösterime girmesi bekleniyordu. Dizinin ilk 2 bölümünü bir çırpıda bitiren Yüzüklerin Efendisi tutukunları sabırsızlıkla 3. bölümün çıkmasını bekliyor. Dizinin yeni bölümü için izleyicilerin 1 hafta beklemesi gerekecek.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?

The Lord of the Rings:The Rings of Power dizisinin ilk 2 bölümü izleyicilerden tam not almayı başardı. İlk bölümleri milyonlarca kişi tarafından izlenen dizinin 3. bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Heyecanın ve bilinmezliğin giderek arttığı dizide 3. bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinde bölümler haftalık olarak yayınlanacak. Dizinini 3. bölümü 9 Eylül'de Amazon Prime Video'da yerini alacak.

Güç Yüzükleri dizisi 3. bölüm çıktı mı?

Amazon Prime Video'nun dev bütçeli projesinin temeli yıllar öncesinden atıldı. Dizi projesinin duyurulmasının üzerinden yıllar geçti ve Güç Yüzükleri'nin ilk 2 bölümü izleyici ile buluıştu. Güç Yüzükleri (The Rings of Power) 3. bölümü 9 Eylül'de platformda yerini alacak.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri yeni bölümler ne zaman?

Güç Yüzükleri dizisinin toplam 5 sezon sürmesi bekleniyor. İşte 1. sezon bölümleri ve çıkış tarihleri;

1. Bölüm çıkış tarihi: 2 Eylül 2022

2. Bölüm çıkış tarihi: 2 Eylül 2022

3. Bölüm çıkış tarihi: 9 Eylül 2022

4. Bölüm çıkış tarihi: 16 Eylül 2022

5. Bölüm çıkış tarihi: 23 Eylül 2022

6. Bölüm çıkış tarihi: 30 Eylül 2022

7. Bölüm çıkış tarihi: 7 Ekim 2022

8. Bölüm çıkış tarihi: 14 Ekim 2022