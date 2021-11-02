Esra Dermancıoğlu kimdir, kaç yaşında? Esra Dermancıoğlu kaç kilo?

Esra Dermancıoğlu kimdir, kaç yaşında? Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde oynadığı 'Mukaddes yenge' rolüyle adını duyuran Esra Dermancıoğlu yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla adından oldukça fazla söz ettiriyor. Son günlerde kendisi hakkında 'zayıfla' baskılarının olduğunu ifade eden Esra Dermancıoğlu paylaştığı bir fotoğrafla baskılara değişik bir şekilde yanıt verdi.

Esra Dermancıoğlu kimdir, kaç yaşında? Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde oynadığı 'Mukaddes yenge' rolüyle adını duyuran Esra Dermancıoğlu yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla adından oldukça fazla söz ettiriyor. Son günlerde kendisi hakkında 'zayıfla' baskılarının olduğunu ifade eden Esra Dermancıoğlu paylaştığı bir fotoğrafla baskılara değişik bir şekilde yanıt verdi.

Son dönemde açıklamaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulan oyuncu Esra Dermancıoğlu, "zayıfla" baskılarına kendi üslubuyla yanıt verdi. 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından gelen 'zayıfla' eleştirilerine kayıtsız kalmadı. 52 yaşındaki oyuncu, göbeğini açıkta bırakan bir fotoğrafıyla karşılık verdi. Paylaşımına bir de not düşen Dermancıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Tatloşlar ya ben zayıflamazsam ne olur ya? Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum... Olmaz mı? Cezanne ressam olur kendisi bilmeyenlere... Belki ben o dönemin kadınıyım! Zayıflamayacağım ya! Net! Çokta bebeyim pardon da. Makarna suyu koyun hadi." Peki Esra Dermancıoğlu kaç kilo?

Esra Dermancıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Esra Dermancıoğlu 7 Aralık 1968 yılında dünyaya geldi.

52 yaşında olan Esra Dermancıoğlu dizi ve sinema oyuncusudur.

Esra Dermancıoğlu cümbüş adlı müzik aletinin mucidi Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur.

Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.

Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.