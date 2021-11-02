Fatih Aydın kimdir? Tosuncuk Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın tutuklandı mı? Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Çiftlik Bank vurgunu ile binlerce kişiyi mağdur eden ve topladığı paralarla yurt dışına kaçan Tosuncuk Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz aylarda yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Şimdi de Tosuncuk'un aranan abisi Fatih Aydın Uruguay'dan Türkiye'ye getirilecek.

Çiftlik Bank vurgunu davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda Türk yetkililere teslim olan ve ardından Türkiye'ye getirilen Tosuncuk Mehmet Aydın'ın abisi de Türkiye'ye getiriliyor. Uruguay'da temmuz ayında yakalanan ve adli makamlarca tutuklanan "Çiftlik Bank" davasının tutuklu sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için gerekli işlemler başlatılmıştı. İşlemler sona erdi ve Fatih Aydın Türkiye'ye getirilmek üzere. Peki Fatih Aydın kimdir? Fatih Aydın tutuklandı mı?

Fatih Aydın kimdir?

Fatih Aydın Çiftlik Bank vurgunu sonrası aranıyordu.

Çiftlik Bank kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Aydın'ın, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istenmişti.

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” , “Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçlarından aranıyordu.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, İnterpol tarafından bugün Brezilya uçağıyla 18.30'da İstanbul Havalimanı'na getirilecek. Aydın, İstanbul Mali Şube ekiplerine teslim edilecek.

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Çiftlik Bank davasında 75 bin 260'şar yıla kadar hapis istendi

Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu toplam 18 örgüt üyesinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” sebebiyle 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.