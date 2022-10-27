DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6271 ₺

EURO

18,6068 ₺

ALTIN

996,76 ₺

BİST

3.934,52 ₺

TIMETURK / GENEL / 29 Ekim Kartal Oğuzhan Koç konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kartal Oğuzhan Koç konseri nerede yapılacak? Konser kaçta bitecek?

29 Ekim Kartal Oğuzhan Koç konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kartal Oğuzhan Koç konseri nerede yapılacak? Konser kaçta bitecek?

29 Ekim Kartal Oğuzhan Koç konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kartal Oğuzhan Koç konseri nerede yapılacak? Konser kaçta bitecek? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kartal Belediyesi sevilen şarkıcı Oğuzhan Koç'u hayranları ile buluşturuyor. Oğuzhan Koç Kartal'da binlerce kişinin katılacağı konserde sevenleri için şarkılarını seslendirecek. Oğuzhan Koç'un konserini kaçırmak istemeyenler konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede başlayacağı sorularına yanıt arıyor.

19 Saat Önce
2022-10-27 11:33:27
29 Ekim Kartal Oğuzhan Koç konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kartal Oğuzhan Koç konseri nerede yapılacak? Konser kaçta bitecek?

Sevilen şarkıcı ve oyuncu Ouzhan Koç 29 Ekim'de Kartal'da sevenleri ile bir araya gelecek. Dev konsere binlerce kişinin katılması bekleniyor. Kartal Belediysi organizasyonunda sahneye çıkacak olan Koç, en sevilen şarkılarını binlerce kişi ile birlikte seslendirecek. 29 Ekim Oğuzhan Koç konserine henüz günler olmasına rağmen ilgi oldukça fazla. Özellikle gençler Oğuzhan Koç konserini sabırsızlıkla bekliyor. 29 Ekim Kartal Oğuzhan Koç konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kartal Oğuzhan Koç konseri nerede yapılacak? gibi sorular da sıkça soruluyor. İşte Oğuzhan Koç konserine dair detaylar...

29 Ekim Kartal Oğuzhan Koç konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Kartal halkı 29 Ekim Cumhuriyet Baryamı'nda Oğuzhan Koç konserinde doyasıya eğlenecek. Konser saat 20.30'da başlayacak. Konserin yaklaşık olarak 2 saa sürmesi bekleniyor. Konsere on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Kartal Oğuzhan Koç konseri nerede yapılacak?

29 Ekim Oğuzhan Koç konseri Kartal Meydanı'nda başlayacak. Türk pop müziğinin sevilen ismi Oğuzhan Koç 29 Ekim'de saat 20.30'da Kartal Meydanı'nda sevenleri ile bir araya gelecek.

29 Ekim Kartal Oğuzhan Koç konseri saat kaçta

Kartal Oğuzhan koç konseri ücretsiz mi?

Son zamanların en popüler şarkıcıları arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde oyuncu Demet Özdemir ile dünya evine giren Oğuzhan Koç konser maratonuna ara vermeden devam ediyor. Kartal Belediyesi tarafından organize edilen konser ücretsiz olacak. Oğuzhan Koç Kartal konserine tüm vatandaşlar davetlidir.

Oğuzhan Koç konseri ne zaman bitecek?

20.30'da başlaması beklenen konserin yaklaşık olarak 2 saat civarında sürmesi bekleniyor. Konserin 22.30 gibi sona ermesi muhtemel.

29 Ekim Antalya Manavgat Zeynep Bastık konser | Saat kaçta ne zaman başlayacak? Antalya Zeynep Bastık konseri nerede, ücretsiz mi?
İLİŞKİLİ HABER29 Ekim Antalya Manavgat Zeynep Bastık konser | Saat kaçta ne zaman başlayacak? Antalya Zeynep Bastık konseri nerede, ücretsiz mi?
29 Ekim Antalya Sefo konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sefo Antalya konseri nerede yapılacak? Sefo konseri ücretsiz mi?
İLİŞKİLİ HABER29 Ekim Antalya Sefo konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sefo Antalya konseri nerede yapılacak? Sefo konseri ücretsiz mi?
29 Ekim Adana Aleyna Tilki konseri saat kaçta ne zaman başlayacak? Konser nerede? Aleyna Tilki Adana konseri ücretsiz mi?
İLİŞKİLİ HABER29 Ekim Adana Aleyna Tilki konseri saat kaçta ne zaman başlayacak? Konser nerede? Aleyna Tilki Adana konseri ücretsiz mi?
29 Ekim Avcılar Sertap Erener konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sertap Erener Avcılar konseri nerede yapılacak? Ne zaman bitecek?
İLİŞKİLİ HABER29 Ekim Avcılar Sertap Erener konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sertap Erener Avcılar konseri nerede yapılacak? Ne zaman bitecek?
Kolpa 28 Ekim Alibeyköy-Eyüp konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kolpa konseri nerede yapılacak?
İLİŞKİLİ HABERKolpa 28 Ekim Alibeyköy-Eyüp konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kolpa konseri nerede yapılacak?
29 Ekim Haluk Levent, Yusuf Güney, Deniz Seki, Bedük konseri ne zaman saat kaçta? Ataşehir, Pendik, Büyükçekmece, Sultangazi konseri nerede?
İLİŞKİLİ HABER29 Ekim Haluk Levent, Yusuf Güney, Deniz Seki, Bedük konseri ne zaman saat kaçta? Ataşehir, Pendik, Büyükçekmece, Sultangazi konseri nerede?
Edip Akbayram konseri neden iptal edildi? Zonguldak Ereğli Edip Akbayram konseri iptal mi? Edip Akbayram konseri ne zamana ertelendi?
İLİŞKİLİ HABEREdip Akbayram konseri neden iptal edildi? Zonguldak Ereğli Edip Akbayram konseri iptal mi? Edip Akbayram konseri ne zamana ertelendi?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş