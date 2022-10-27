29 Ekim Kartal Oğuzhan Koç konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kartal Oğuzhan Koç konseri nerede yapılacak? Konser kaçta bitecek? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kartal Belediyesi sevilen şarkıcı Oğuzhan Koç'u hayranları ile buluşturuyor. Oğuzhan Koç Kartal'da binlerce kişinin katılacağı konserde sevenleri için şarkılarını seslendirecek. Oğuzhan Koç'un konserini kaçırmak istemeyenler konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede başlayacağı sorularına yanıt arıyor.

Sevilen şarkıcı ve oyuncu Ouzhan Koç 29 Ekim'de Kartal'da sevenleri ile bir araya gelecek. Dev konsere binlerce kişinin katılması bekleniyor. Kartal Belediysi organizasyonunda sahneye çıkacak olan Koç, en sevilen şarkılarını binlerce kişi ile birlikte seslendirecek. 29 Ekim Oğuzhan Koç konserine henüz günler olmasına rağmen ilgi oldukça fazla. Özellikle gençler Oğuzhan Koç konserini sabırsızlıkla bekliyor. 29 Ekim Kartal Oğuzhan Koç konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kartal Oğuzhan Koç konseri nerede yapılacak? gibi sorular da sıkça soruluyor. İşte Oğuzhan Koç konserine dair detaylar...

29 Ekim Kartal Oğuzhan Koç konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Kartal halkı 29 Ekim Cumhuriyet Baryamı'nda Oğuzhan Koç konserinde doyasıya eğlenecek. Konser saat 20.30'da başlayacak. Konserin yaklaşık olarak 2 saa sürmesi bekleniyor. Konsere on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Kartal Oğuzhan Koç konseri nerede yapılacak?

29 Ekim Oğuzhan Koç konseri Kartal Meydanı'nda başlayacak. Türk pop müziğinin sevilen ismi Oğuzhan Koç 29 Ekim'de saat 20.30'da Kartal Meydanı'nda sevenleri ile bir araya gelecek.

Kartal Oğuzhan koç konseri ücretsiz mi?

Son zamanların en popüler şarkıcıları arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde oyuncu Demet Özdemir ile dünya evine giren Oğuzhan Koç konser maratonuna ara vermeden devam ediyor. Kartal Belediyesi tarafından organize edilen konser ücretsiz olacak. Oğuzhan Koç Kartal konserine tüm vatandaşlar davetlidir.

Oğuzhan Koç konseri ne zaman bitecek?

20.30'da başlaması beklenen konserin yaklaşık olarak 2 saat civarında sürmesi bekleniyor. Konserin 22.30 gibi sona ermesi muhtemel.