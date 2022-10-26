29 Ekim Avcılar Sertap Erener konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sertap Erener Avcılar konseri nerede yapılacak? Ne zaman bitecek? Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sertap Erener 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Avcılar'da konser verecek. Sertap Erener'in konserine vatandaşların ilgisi oldukça büyük. Konser alanında binlerce kişinin yerini alması bekleniyor. Avcılar Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen konseri kaçırmak istemeyenler Sertap Erener konseri saat kaçta, ne zaman ve nerede yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

Şarkıları ve sesi ile Türk Pop müziğine adını altın harflerle yazdırdan Sertap Erener 29 Ekim'da Avcılar'da unutulmaz bir konser verecek. Avcılar Sertap Erener konserine binlerce kişinin katılması beklenirken konserin ne zaman, saat kaçta başlayacağı da merak ediliyor. Sertap Erener Avcılar Belediyesi tarafından yapılan Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahneye çıkacak. Hayranları ile bir ayara gelecek olan Sertap Erener sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirecek.

29 Ekim Avcılar Sertap Erener konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Avcılar Belediyesi Sertap Erener konseri 29 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Konser saat 20.00'de başlayacak. Açık hava konserine havanın da güzel olmasıyla binlerce kişinin katılması bekleniyor. Sertap Erener Avcılar konserinin yaklaşık olarak 1.5 saat sürmesi bekleniyor. Konseri tahmini olarak 21.30'da sona erecektir.

Sertap Erener Avcılar konseri nerede yapılacak?

Sertap Erener konseri Avcılar'da yapılacak. Avcılar Belediyesi organizasyonunda sahneye çıkacak olan efsane sanatçı İspark Avcılar Meydanı Açık Otoparkı'nda binlerce kişiye konser verecek.

Konser ücretsiz mi?

Sertap Erener'in Avcılar'da vereceği konsere binlerce kişinin katılması bekleniyor. Konser ücrertsiz olacak ve tüm vatandaşlar davetlidir.