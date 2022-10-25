29 Ekim Antalya Sefo konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sefo Antalya konseri nerede yapılacak? Sefo konseri ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda sevilen şarkıcılar da hayranları ile 29 Ekim'de bir araya gelecek. Son zamanların en popüler şarkıcılarından olan Sefo da Antalya'da konser verecek. 29 Ekim Sefo Antalya konserini kaçırmak istemeyenler konserin ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Sefo konseri saat kaçta bitecek? İşte 29 Ekim Antalya Sefo konserine dair detaylar...

Şarkıları ile son zamanların oldukça popüler isimlerinden biri olan Sefo Antalya'da on binlerce kişinin katılacağı konserde sahneye çıkacak. Sefo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya'da konser verecek. Konsere vatandaşların ilgisi oldukça fazla. Antalya Sefo konserini kaçırmak istemeyenler 29 Ekim Antalya Sefo konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sefo Antalya konseri nerede yapılacak? Sefo konseri ücretsiz mi? sorularına yanıt arıyor.

29 Ekim Antalya Sefo konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Doğası, denizi ve tarihi ile Türkiye'nin en çok turist ağırlayan ili Antalya'da Sefo hayranlarına unutulmaz bir konser verecek. Sosyal medyada şarkıları en çok paylaşılan şarkıcılardan olan Sefo'nun konseri 29 Ekim'de saat 20.00'de başlayacak. Sefo Antalya konserine on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Sefo konseri ne zaman bitecek?

29 Ekim Antalya Sefo konseri akşam saatleride 20.00 gibi başlaması bekleniyor. Konserin bitiş saatinin 23.00 olması bekleniyor.

Sefo Antalya konseri nerede yapılacak?

Antalya Sefo konseri Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Konser alanına binlerce kişinin gelmesi bekleniyor.

29 Ekim Sefo Antalya konseri ücretsiz mi?

Rap müziğinin sevilen ismi Sefo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Antalya'da sahne alacak. Sefo konserine tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak katılabilecek.