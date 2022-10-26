Kolpa 28 Ekim Alibeyköy-Eyüp konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kolpa konseri nerede yapılacak?
Kolpa 28 Ekim Alibeyköy-Eyüp konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kolpa konseri nerede yapılacak? Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yerel yönetimler tarafından da çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında pek çok şarkıcı sevenleri ile bir araya gelecek. İstanbul Eyüpsultan Belediyesi organizasyonunda ise sevilen şarkıcı Kolpa Alibeyköy'de hayranları ile bir araya gelecek.
2022-10-26 11:17:40
Şarkıları ve tarzı ile geniş hayran kitlesine sahip olan Kolpa 28 Ekim'de binlerce kişinin katılacağı konserde sahneye çıkacak. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamımda Eyüpsultan Belediyesi organizasyonunda Kolpa sevenleri ile bir araya gelecek. Kolpa konserini kaçırmak istemeyenler de konserin ne zaman saat kaçta başlayacağını merak ediyor.
Kolpa 28 Ekim Alibeyköy-Eyüp konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Kolpa konseri 28 Ekim Cuma günü saat 19.30'da başlayacak. Konsere binlerce kişinin katılması bekleniyor. Kolpa en sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirecek.
28 Ekim Alibeyköy Kolpa konseri nerede yapılacak?
Kolpa konseri Alibeyköy Osmanlı Park içinde yapılacak. Açık hava konserine ilgi şimdiden oldukça fazla. Eyüp Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Cumhuriyet Bayramının coşkusunu KOLPA konseriyle yaşamaya hazır mısınız?"denildi.
Alibeyköy Kolpa konseri ücretsiz mi?
28 Ekim'de hayranları ile birlikte Alibeyköy'de bir araya gelecek olan Kolpa konserine katılım ücretsizdir. Tüm vatandaşlar konsere davetlidir.
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