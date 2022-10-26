Kolpa 28 Ekim Alibeyköy-Eyüp konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kolpa konseri nerede yapılacak?

Kolpa 28 Ekim Alibeyköy-Eyüp konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kolpa konseri nerede yapılacak? Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yerel yönetimler tarafından da çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında pek çok şarkıcı sevenleri ile bir araya gelecek. İstanbul Eyüpsultan Belediyesi organizasyonunda ise sevilen şarkıcı Kolpa Alibeyköy'de hayranları ile bir araya gelecek.