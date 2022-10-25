29 Ekim Antalya Manavgat Zeynep Bastık konser | Saat kaçta ne zaman başlayacak? Antalya Zeynep Bastık konseri nerede, ücretsiz mi?

29 Ekim Antalya Zeynep Bastık konser | Saat kaçta ne zaman başlayacak? Antalya Zeynep Bastık konseri nerede, ücretsiz mi? Birbirinden ünlü şarkıcılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya'da konser verecek. Zeynep Bastık da sevenleri ile bir araya geliyor. Manavgat Belediyesi'nin organizasyonunda sahne alacak Zeynep Bastık'ın konserine binlerce kişinin katılması beklenirken konserin ne zaman saat kaçta başlayacağı da merak edilen konular arasında. İşte 29 Ekim Antalya Zeynep Bastık konserine dair detaylar...

Son zamanların sesi ve şarkıları ile sevilen şarkıcılarından olan Zeynep Bastık Antalya'da hayranlarına unutulmaz bir konser verecek. Manavgat Belediyesi organizasyonunda gerçekleşecek olan Zeynep Basttk konserine ilgi oldukça fazla. Konseri kaçırmak istemeyenler merakla 29 Ekim Antalya Manavgat Zeynep Bastık konseri ne zaman saat kaçta nbaşlayacak? sorusuna yanıt arıyor. Zeynep Bastık konserine Antalya'dan binlerce kişinin katılması bekleniyor.

29 Ekim Antalya Manavgat Zeynep Bastık konseri ne zaman saat kaçta?

Zeynep Bastık 29 Ekim'de Manavgat'ta sevenleri ile buluşacak. Genç şarkıcı popüler şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirecek. Zeynep Bastık konseri 29 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Konserin yaklaşık olarak 1 saat sürmesi bekleniyor.

Manavgat Zeynep Bastık konseri nerede?

Zeynep Bastık uzun bir sürenin ardından yeniden Manavgat'ta hayranları ile bir araya geliyor. Zeynep Bastık Manavgat konseri Atatürk Kültür Merkezi,'nde yapılacak. Konsere tüm vatandaşlar davetlidir.

Antalya 29 Ekim Zeynep Bastkık konseri ücretsiz mi?

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak olan konser ücretsiz olacak. Konsere ilgi şimdiden oldukça fazla. 29 Ekim'de binlerce kişinin konser alanında olması bekleniyor.