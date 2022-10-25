29 Ekim Adana Aleyna Tilki konseri saat kaçta ne zaman başlayacak? Konser nerede? Aleyna Tilki Adana konseri ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Aleyna Tilki Adana'da hayranları ile bir araya gelecek. Geçtiğimiz haftalarda konseri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar '29 Ekim'de Aleyna Tilki Adana'da. Hazır mıyız?' diyerek duyurmuştu. Adana Aleyna Tilki konserini kaçırmak istemeyenler de konserin ne zaman, saat kaça ve nerede başlayacağını merak edip araştırıyor. İşte Adana Aleyna Tilki konserine dair detaylar.

Gençlerin sevdiği şarkıcılardan Aleyna Tilki Adana'da binlerce kişinin katılacağı alanda dev bir konser vermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Osmancık'ta planlanan konserin iptal edilmesiyle büyük bir şok yaşayan Tilki "Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" demişti. Aleyna Tilki'ye destek veren Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ise Adanalıları sevindiren açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Karalar 29 Ekim'de Adana'da Aleyna Tilki'nin konser vereceğini duyurdu.

29 Ekim Adana Aleyna Tilki konseri saat kaçta ne zaman başlayacak?

Adana'da oldukça fazla hayranı bulunan Aleyna Tilki'nin konserine şimdiden büyük talep var. Konser 29 Ekim'de yapılacak ancak konserin başlama saatine ilişkin henüz bir duyuru gelmedi. İlerleyen günlerde Adana Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden konser saatine ilişkin bilgi verilecek.

Adana Aleyna Tilki konseri nerede?

Adana'da 29 Ekim Cumartesi günü konser verecek olan Aleyna Tilki'nin konserinin nerede yapılacağı konusunda resmi bir duyuru yapılmadı.

Aleyna Tilki konseri ücretsiz mi?

Adana'da yapılacak olan konser ücretsiz olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen Aleyna Tilki konserine tüm Adanalılar davetlidir. Zeydan Karalar sosyal medaydan yaptıı açıklamasında “29 Ekim'de Aleyna Tilki Adana'da. Hazır mıyız?” diyerek konseri duyurmuştu.