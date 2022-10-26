29 Ekim Haluk Levent, Yusuf Güney, Deniz Seki, Bedük konseri ne zaman saat kaçta? Ataşehir, Pendik, Büyükçekmece, Sultangazi konseri nerede? Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sevilen şarkıcılar hayranları ile bir araya geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından renkli kutlamalar konserlerle devam edecek. Ataşehir Belediyesi Haluk Levent'i Pendik Belediyesi Yusuf Güney'i Büyükçekmece Belediyesi Deniz Seki'yi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Bedük'ü 29 Ekim'de sevenleri ile buluşturuyor. Konserlerin ne zaman saat kaçta başlayacağı ise merak ediliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Etkinlikler kapsamında sevilen şarkıcılar da hayranları ile bir araya gelecek. Binlerce kişinni katılcağıo dev konserler için hazırlıklar da tamamlandı. Yusuf Güney, Deniz Seki, Bedük 29 Ekim'de sahneye çıkacak ve sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek. Konserlerin ne zaman saat kaçta başlayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

29 Ekim Ataşehir Haluk Levent konseri ne zaman saat kaçta?

Ataşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından konserin tarihi duyuruldu. Haluk Levent Ataşehir'de 29 Ekim'de dev bir konser verecek. Belediye'nin soyal medya hesabından yapılan açıklmada "Cumhuriyet Bayramımızın 99. yıl dönümünü kutlamaya günler kala, #29Ekim coşkusunu yaşamaya hazırlanıyoruz. Fener Alayı ile başlayacak kutlamalarımız, değerli sanatçı @halukleventacil'in vereceği konserle devam edecek." denild. Haluk Levent konseri 29 Ekim'de 19.30'da başlaaycak. Konser Ataşehir Bulvarı'nda yapılacak.

29 Ekim Sultangazi Bedük konseri ne zaman saat kaçta?

Sultangazi Belediyesi sosyal medya hesabından konser şöyle duyuruldu: " Bedük'le Sultangazi'de dans ve müzik eşliğinde bir arada yaşamaya ne dersin?" Bedük Sultangazi konseri 29 Ekim'de saat 20.00'de başlayacak. Konser Sultangazi Cebeci Şehir Parkı'nda yapıalcak.

29 Ekim Pendik Yusuf Güney konseri ne zaman saat kaçta?

Pendik Belediyesi organizasyonunda sevilen şarkıcı Yusuf Güney hayranları ile buluşacak. Konser 29 Ekim Cumartesi 20:00'de başlayacak. Yusuf Güney Pendik konseri Pendik Sahil Meydanında yapıalcak.

29 Ekim Büyükçekmece Deniz Seki konseri ne zaman saat kaçta?

Deniz Seki Büyükçekmece'de 29 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de konser verecek. Konsere tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. Konser Belediye Kent Meydanı'nda yapılacak.