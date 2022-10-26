Edip Akbayram konseri neden iptal edildi? Zonguldak Ereğli Edip Akbayram konseri iptal mi? Edip Akbayram konseri ne zamana ertelendi? Ünlü şarkıcı Edip Akbayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Zonguldak Ereğli'de büyük bir konser vermeye hazırlanıyordu. Ancak konserin iptal edildiği duyuruldu. Akbayram hayranları da konserin neden iptal edildiği sorusunu sorarken Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik Bartın'daki madenci katliamında 41 madencinin yaşamını yitirmesi nedeniyle konserin iptal edildiğini açıkladı.

Edip Akbayram konseri neden iptal edildi? Zonguldak Ereğli Edip Akbayram konseri iptal mi? Edip Akbayram konseri ne zamana ertelendi? Ünlü şarkıcı Edip Akbayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Zonguldak Ereğli'de büyük bir konser vermeye hazırlanıyordu. Ancak konserin iptal edildiği duyuruldu. Akbayram hayranları da konserin neden iptal edildiği sorusunu sorarken Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik Bartın'daki madenci katliamında 41 madencinin yaşamını yitirmesi nedeniyle konserin iptal edildiğini açıkladı.

Sevilen sanatçı Edip Akbayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Zonguldak'ta hayranları ile bir araya gelecekti. Yapılan planlama Edip Akbayram sevenlerini mutlu etmişti. Ancak gelen son haber şarkıcıyı sevenleri üzdü.

Zonguldak Ereğli Edip Akbayram konseri iptal mi?

Cumhuriyet Bayramı'nın 99. Yılın dönmü etkinliklerinde Edip Akbayram Zonguldak Ereğli'de konser verecekti. Sevilen şarkılarının binlerce kişiyle birlikte seslendirmeye hazırlanan Edip Akbayram gelen son dakika gelişmesiyle sarsıldı. Edip Akbayram Zonguldak Ereğli konserinin iptal edildiği açıklandı.

Edip Akbayram konseri neden iptal edildi?

Edip Akbayram konseri tüm Türkiye'nin ciğerini yakan maden facaiası nedeniyle iptal edildi. Yapılan açıklamada "14.10.2022 tarihinde Bartın İli Amasra İlçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra maden ocağında grizu patlaması sonrası kırkbir (41) madencinin şehit olmasıyla sonuçlanan müessif olay nedeniyle konser iptal edilmiştir. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak, şehit madencileri bir kez daha rahmetle anıyor, madenci ailelerimize ve ülkemize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Edip Akbayram'dan konser iptaline tepki

Edip Akbayram konserinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Akbayram açıklamasında şunları dile getirdi: "72 yıla sığdırdığım yaşamım ve 50 yıllık sanat hayatım boyunca her zaman hak , hukuk ve adalete inanarak emeğin ve emekçinin yanında oldum ve ömrüm yettiği sürece de onların sesi olmaya devam edeceğim.14 Ekim'de meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden 41 maden emekçisinin acısı yüreğimde bir nebze olsun azalmış değil.Kaymakamlık tarafından iptal edilen Cumhuriyet Konseri ile ilgili olarak bu elim olayın , sadece Bartın ve çevre illerin yası olmadığını Edirne'den Kars'a tüm yurttaşlarımızın , tüm resmi kurum ve kuruluşların yası olduğunu ve aynı üzüntüyü paylaştıklarını ayrıca bu Cumhuriyet'in hepimizin olduğunu o yüzden de siyasi kararlar ile gölgelenmemesi gerektiğini düşünüyorum.Her zaman söylediğim gibi benim için ‘'Emek en yüce değerdir''.Gönül isterdi ki emekçi kardeşlerimiz ile birlikte yan yana, kol kola, meydanda Cumhuriyet coşkusunu yaşayarak yine onların sesi olabileyim. Ama meydanlarda olamasamda ki 29 Ekim özelinde bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadım ve o yüzden benim içinde çok ağır ama yüreğim tüm emekçi, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü kardeşlerimizin yanında, saygılarımla.”