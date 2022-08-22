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Yapı Kredi Bankası promosyon ücreti ne kadar? Yapı Kredi emekli promosyon başvurusu | Yapı Kredi emekli promosyon 2022 ne zaman verilecek?

Yapı Kredi Bankası promosyon ücreti ne kadar? Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri netleşti. Emekliler bu ay sonuna kadar bir banka belirleyerek maaşlarını taşıma işlemin i sonlandırmalılar. Peki ama Yapı Kredi emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? Yapı Kredi emekli promosyon 2022 ne zaman verilecek? İşte merak edilen ve sık sorulan soruların yanıtları!

28 Dakika Önce
2022-08-22 11:11:32
Yapı Kredi Bankası promosyon ücreti ne kadar? Yapı Kredi emekli promosyon başvurusu | Yapı Kredi emekli promosyon 2022 ne zaman verilecek?

Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri netleşti. Emekliler bu ay sonuna kadar bir banka belirleyerek maaşlarını taşıma işlemin i sonlandırmalılar. Peki ama Yapı Kredi emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? Yapı Kredi emekli promosyon 2022 ne zaman verilecek? İşte merak edilen ve sık sorulan soruların yanıtları!

Yapı Kredi Bankası promosyon ücreti ne kadar?

Promosyon ödemeleri 1-31 Ağustos 2022 tarihi içerisinde bankayla taahhüt imzalayan müşterileri için geçerlidir. Ödemelerin hesaba yatırılması da, 3 yıllık sözleşmenin imzalanmasının ardından 3 iş günü içerisinde ya da maaşınızı çektikten sonra hesabınıza yatacaktır. Kesin bilgi almak için, maaşınızı taşıyarak detaylı bilgi alabilir ya da müşteri hizmetleriyle irtibata geçebilirsiniz.

Yapı Kredi emekli promosyon başvurusu

- Yapı Kredi müşterisi iseniz Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi'nden kolayca taşıyabilirsiniz.

- Müşteri İletişim Merkezi numaralarını 444 0 444 / 0850 222 0 444 arayabilir, işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

- Dilerseniz sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubeye başvurusu da yapabilirsiniz.

- Bunların yanı sıra e-Devlet üzerinden SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi'ye taşıyabilirsiniz.

Yapı Kredi müşterisi olmayanlar emekli promosyonu başvurusunu nasıl yapabilir?

- Yapı Kredi müşterisi değilseniz Yapı Kredi Mobil'i indirerek kolayca emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz.

- Dilerseniz e-Devlet veya SGK Müdürlükleri vasıtasıyla da SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi'ye taşıyabilirsiniz.

Yapı Kredi emekli promosyon ödemesi ne kadar?

Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri; Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan,

bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL;

1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL;

2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.

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