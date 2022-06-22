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TIMETURK / EKONOMİ / Temmuzdan sonra en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşına temmuzda ne kadar zam gelecek? Emekli temmuz ek zammı yüzde kaç?

Temmuzdan sonra en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşına temmuzda ne kadar zam gelecek? Emekli temmuz ek zammı yüzde kaç?

Temmuzdan sonra en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli temmuz ek zammı yüzde kaç? Emeklilerin yüzünü güldürecek zam açıklaması yapıldı. Milyonlarca emekli enflasyon rakamları yüzünden mağduriyet yaşıyordu. Dünya genelinde yaşanan bu ekonomik kriz ülkemizde de hissediliyor. Temmuzda memurlara yapılacak zammın yanında emeklilere de zam yapılmaya karar verildi. SSK ve Bağkur emekli maaşına temmuzda ne kadar zam gelecek? işte emeklerim beklemiş olduğu zam haberi...

2 Saat Önce
2022-06-22 11:41:17
Temmuzdan sonra en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşına temmuzda ne kadar zam gelecek? Emekli temmuz ek zammı yüzde kaç?

Temmuzdan sonra en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli temmuz ek zammı yüzde kaç? Emeklilerin yüzünü güldürecek zam açıklaması yapıldı. Milyonlarca emekli enflasyon rakamları yüzünden mağduriyet yaşıyordu. Dünya genelinde yaşanan bu ekonomik kriz ülkemizde de hissediliyor. Temmuzda memurlara yapılacak zammın yanında emeklilere de zam yapılmaya karar verildi. SSK ve Bağkur emekli maaşına temmuzda ne kadar zam gelecek? işte emeklerim beklemiş olduğu zam haberi...

SSK ve Bağkur emekli maaşına temmuzda ne kadar zam gelecek?

Temmuz ayında zam yapılması için haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesi gerekiyor. Mayıs ayında enflasyon rakamları 5 aylık %31 civarındaydı. Haziran ayı sonunda da %35-40 civarına yükselmesi bekleniyor.

Şu an için büyük bir Yükseliş yaşanmadığı sürece bütün emekli maaşlarında %35-40'lık artış yaşanacak.

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Temmuzdan sonra en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2022 yılı en düşük emekli maaşı şu an için 2500 TL olarak hesaplara yatırılıyor. Eğer enflasyon rakamları %35-40 arasında emekli maaşlarına uygulanırsa; 875 TL ila 1000 TL arasında bir artış yaşanmış olacak.

Dolayısıyla en düşük emekli maaşı 3375 ile 3500 TL arasında olacak.

Emekli temmuz ek zammı yüzde kaç?

Temmuz ayında her iş dalına aynı oranda zam yapılacak. Bunun için enflasyon rakamlarının netleşmesi beklemekte. 2022 yılının ilk gününden mayıs ayına kadar olan enflasyon rakamları %31 civarında. Haziran ayı raporları bekleniyor.

Şu an gündemde ekonomistlerin yapmış olduğu yoruma göre Haziran ayı sonundaki enflasyon rakamları %35-40 civarında seyredecek.

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