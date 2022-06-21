Öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? Temmuz ek zammından sonra öğretmen maaşı ne kadar artacak? ekonominin gidişatı bütün iş kollarına vurdu. Özellikle öğretmenlerin beklemiş olduğu ek zam için rakamlar netleşmeye başladı. Peki ama temmuz ayında öğretmenlere ne kadar zam yapılacak? Öğretmen maaşları ne kadar artacak? En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında öğretmenlere ne kadar zam yapılacak? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

Öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? Temmuz ek zammından sonra öğretmen maaşı ne kadar artacak? ekonominin gidişatı bütün iş kollarına vurdu. Özellikle öğretmenlerin beklemiş olduğu ek zam için rakamlar netleşmeye başladı. Peki ama temmuz ayında öğretmenlere ne kadar zam yapılacak? Öğretmen maaşları ne kadar artacak? En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında öğretmenlere ne kadar zam yapılacak? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları...

Temmuzda yüzde kaç zam yapılacak?

Haziran ayı enflasyon rakamlarından sonra temmuzda yapılacak olan zam belli olacak.

Şu an için rakamlar netleşmiş olmasa da ekonomistler ortalama bir rakam belirlediler.

Temmuz ayı için öğretmen maaşlarında %35'lik bir artış bekleniyor.

En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Mesleğe yeni başlamış bir öğretmen şu an 6.633 TL maaş alıyor.

Temmuz zammında eğer %35 zam yapılırsa en düşük öğretmen maaşı 8.955 TL olarak güncellenecek.

Öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek?

Diğer iş kollarında olduğu gibi öğretmen maaşlarına da %35'lik zam yansıyacak. Rakamları netleştikten sonra detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Temmuz ek zammından sonra öğretmen maaşı ne kadar artacak?

Öğretmen maaşları kademeli olarak değişmekte. Mesleği yeni başlayan öğretmen adayları şu an için 6633 TL maaş almakta.

Yıllara ve ders sürelerine göre öğretmen maaşları farklılık göstermektedir.

Temmuz ayında yapılacak zam sonrasında en düşük öğretmen maaşının 8955 TL olması bekleniyor.