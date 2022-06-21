Avukat maaşına ne kadar zam yapılacak? Temmuz zammından sonra avukat maaşları ne kadar olacak? Yeni başlayan avukat maaşı ne kadar artacak?

Avukat maaşına ne kadar zam yapılacak? Temmuz zammı herkesi yakından ilgilendiriyor. Avukatlar da maaşlarına ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. En düşük avukat maaşı, mesleğe yeni başlayan avukat maaşı ne kadar artacak? Temmuz zammından sonra Avukat maaşları ne kadar olacak? Avukat maaşı temmuz zammı haberi...

Temmuz zammı herkesi yakından ilgilendiriyor. Avukatlar da maaşlarına ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. En düşük avukat maaşı, mesleğe yeni başlayan avukat maaşı ne kadar artacak? Temmuz zammından sonra Avukat maaşları ne kadar olacak? Avukat maaşı temmuz zammı haberi...

Avukat maaşına ne kadar zam yapılacak?

Ekonominin dalgalanması temmuz ayındaki zamları büyük oranda etkiledi. Enflasyon rakamları henüz belli olmasa da Haziran ayı rakamları tahmin ediliyor.

5 aylık enflasyon rakamlarına bakılacak olursa maaşlarda %35 artış yaşanması bekleniyor.

Dolayısıyla avukatlar da maaşlarında %35 zammı görmüş olacaklar.

Temmuz zammından sonra avukat maaşları ne kadar olacak?

Gündemde konuşulanlara göre %35'lik zam uygulaması gelecek. Bu rakamın netleşmesi Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasından sonra gerçekleşecek.

Fakat şimdiki senaryoya göre %35'lik zam sonrasında en düşük avukat maaşı; 11.590 TL'ye yükselmiş olacak

Yeni başlayan avukat maaşı ne kadar artacak?

Mesleğe yeni başlayan bir avukat 2022 yılı maaşı olarak 8.585 TL almaya başlamıştı.

Temmuz ayında yapılacak olan ek zam sonrasında en düşük avukat maaşı 11.590 TL olacak.