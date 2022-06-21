Araştırma görevlisi maaşlarına ne kadar zam gelecek? Temmuz ekranında araştırma görevlileri ne kadar zam alacak? Herkesin gözü enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarından sonra temmuz zammı netleşecek. Araştırma görevlisi maaşları da enflasyon rakamlarına göre güncellenecek. Peki ama araştırma görevlileri ne kadar zam alacak yüzdelik dilimde? İşte merak edilen enflasyon rakamlarına göre araştırma görevlisi maaşı...

Araştırma görevlisi maaşlarına ne kadar zam gelecek? Temmuz ekranında araştırma görevlileri ne kadar zam alacak? Herkesin gözü enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarından sonra temmuz zammı netleşecek. Araştırma görevlisi maaşları da enflasyon rakamlarına göre güncellenecek. Peki ama araştırma görevlileri ne kadar zam alacak yüzdelik dilimde? İşte merak edilen enflasyon rakamlarına göre araştırma görevlisi maaşı...

Araştırma görevlisi maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Enflasyon rakamlarının netleşmesinden sonra araştırma görevlilerin maaşları da netleşecek.

Şu an için ekonomistlerin gündemde konuşmuş olduğu zam oranı %35.

Eğer Haziran ayında büyük bir dalgalanma yaşanmazsa araştırma görevlilerine %35'lik zamm yansıtılacak.

En düşük araştırma görevlisi maaşı ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyon rakamları aynı doğrultuda gittiği takdirde %35'lik zam araştırma görevlilerinin maaşına yansıtılacak.

Şu an için en düşük araştırma görevlisi maaşı 9.450 TL olarak kayıtlarda yer alıyor. Temmuz ayında %35'lik zammı yansıtılırsa en düşük araştırma görevlisi maaşı 12.758 TL olacak.

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Temmuz ekranında araştırma görevlileri ne kadar zam alacak?

Diğer iş kollarında olduğu gibi araştırma görevlilerinde de enflasyon rakamları doğrudan yansıtılacak. Maaşlarda ekstra artış yapılmayacak.

Araştırma görevlisinin girmiş olduğu ders saatleri ve görevine göre bu maaş değişkenlik gösterebilir.

Temmuz ayında enflasyon rakamları yansıtılırsa araştırma görevlilerinin maaşına da %35 zam yapılacak.