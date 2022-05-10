Konut kredisi düştü mü? Ev kredisi banka faizleri 0.99'a mı düştü? Konut kredisi faizleri hangi bankalarda düştü? Hangi bankalar 0,89-0,99 faiz oranıyla kredi veriyor? Konut kredisi çekmek için bekleyen vatandaşları sevindiren bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'ndan düşük konut kredisi kararı çıktı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada 0,99 ve 0,89 faizli 10 yıl vadeli konut kredilerinin vatandaşların hizmetine sunulacağını açıkladı.

Artan konut fiyataları ve konut kredi faizlerinin oldukça yüksek olması ev almayı düşünenleri endişelendiriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek ev almanın hayalini kurablara düşük konut kredisi müjdesini verdi. Erdoğan ilk defa ev almak isteyenlere 0,99 oranında konut kredisi faizi verileceğini, ayrıca türk lirasına dönüşümünü teşvik kapsamında almayı düşündüğü evin değerinin yarısı kadar olan kısmının 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla 0,89 kredi faizi verileceğini duyurdu.

Konut kredisi düştü mü?

Konut kredileri düştü mü soruları Erdoğan'ın açıklamasının ardından pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Erdoğan açıklaması genel bir kredi düşüşü anlamına gelmiyor. Kamu bankaları aracılığıyla şartları taşıyan vatandaşlara sadece bir defaya mahsus düşük faizli konut kredisi kullandırılacak. İşte güncek konut (ev) kredisi banka faiz oranları;

Vakıfbank %1,29 3 Ay 120 Ay

Ziraat Bankası %1,29 3 Ay 120 Ay

ING Bank %1,89 3 Ay 120 Ay

TEB %1,95 3 Ay 120 Ay

Türkiye İş Bankası %1,95 3 Ay 120 Ay

Akbank %1,96 1 Ay 120 Ay

Yapı Kredi %1,96 3 Ay 120 Ay

ICBC Turkey %2,07 2 Ay 120 Ay

Fibabanka %2,09 3 Ay 120 Ay

Garanti BBVA %2,19 3 Ay 240 Ay

QNB Finansbank %2,22 3 Ay 180 Ay

Alternatif Bank %2,43 1 Ay 120 Ay

Ev kredisi banka faizleri 0.99'a mı düştü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada konut kredisi çekmek isteyenleri sevindirdi. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak."

Hangi bankalar 0,89-0,99 faiz oranıyla kredi veriyor?

Vatandaşlara uygun krediyle ev alma imkanı tanınacak. 0,89-0,99 faiz oranıyla konut kredisini kamu bankaları tarafından sağlanacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

0,89 faizli konut kredisine kimler başvurabilir?

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak., Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.

Konut kredisi nedir?

Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir.