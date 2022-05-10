Evi olanlar 0.99 faizli kredi çekebilir mi? Daha önce ev alanlar 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi alabilir mi? Kimler 0.99'dan ev kredisi faizi çekebilir? Ev almak isteyenleri sevindiren açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan konut kredilerinin 0.99 ve 0.89'a düşeceğini açıkladı. Erdoğan konut alımında vatandaşların daha düşük faizli kredi çekmesi için 2 farklı paket açıkladı. Peki ev sahipleri ve daha önce üzerine kayıtlı evi olanlar 0,99 ve 0,89 faiz oranından konut kredisi kullanabilir mi? Peki kimler düşük faizli kredi çekebilir?

Evi olanlar 0.99 faizli kredi çekebilir mi? Daha önce ev alanlar 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi alabilir mi? Kimler 0.99'dan ev kredisi faizi çekebilir? soruları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından şu sıralar sıkça sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonarası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında konut almayı düşünen ve yüksek kredi faizleri nedeniyle bu iseğini erteleyen vatandaşları sevindiren müjdeyi de verdi. Erdoğan konut finansmanına ilişkin 3 ayrı paket hazırlanacağını belirtti. Erdoğan vatandaşlara 10 yık vadeli 0.99 ve 0.89 faiz oranlarıyla kredi çekme fırsatı verileceğini açıkladı. Peki kimler düşük faizli kredi çekebilir?

Evi olanlar 0.99 faizli kredi çekebilir mi?

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ev almak isteyenleri sevindirdi. Erdoğan açıklamasında konut sektöründe yaşanan sıkıntıları gidermek için bazı tedbirlerin hayata geçirileceğini açıkladı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,98 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir.

Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek."

Daha önce ev alanlar 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi alabilir mi?

Daha önce ev alanlar ve ev sahibi olanlar 0,99 faizli kredilerden yararlanamayacak. Uygulama ilk defa konut sahibi olacakları ilgilendiriyor. 0,89 faizli konut kredisi almak isteyenler de belli oranda altın ve döviz hesabını Merkez Bankası aracılığıyla sisteme dahil etmesi gerekiyor. Vatandaşlar bu şekilde 0,89 faiz oranından yararlanabilir.

Kimler 0.99'dan ev kredisi faizi çekebilir?

İlk defa ev sahibi olmak isteyenler 0,99 faizli konut kredisinden yaralanabilecek. Daha önce ev sahibi olanlar bu krediden yararlanamayacak. Ayrıca konutun değerinin de maksimum 2 milyon lira olması gerekiyor.

Konut kredileri düştü mü?

Vakıfbank %1,29 3 Ay 120 Ay

Ziraat Bankası %1,29 3 Ay 120 Ay

ING Bank %1,89 3 Ay 120 Ay

TEB %1,95 3 Ay 120 Ay

Türkiye İş Bankası %1,95 3 Ay 120 Ay

Akbank %1,96 1 Ay 120 Ay

Yapı Kredi %1,96 3 Ay 120 Ay

ICBC Turkey %2,07 2 Ay 120 Ay

Fibabanka %2,09 3 Ay 120 Ay

Garanti BBVA %2,19 3 Ay 240 Ay

QNB Finansbank %2,22 3 Ay 180 Ay

Alternatif Bank %2,43 1 Ay 120 Ay