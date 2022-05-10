0,99 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İkinci el ev alacaklara 0.99 ve 0.89 faizli konut (ev) kredisi verilir mi? Hangi bankalar 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veriyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ev almak isteyenleri sevindirecek açıklamayı yaptı. Erdoğan düşük konut kredisiz faizlerinin devreye alınacağını duyurdu. Erdoğan kredi çekmek isteyenlere 0,99 ve 0,89 faizli 10 yıl vadeli kredi sunulacağını açıkladı. Ancak bu kredileri almak için de bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor. Peki düşük faizli konut kredisi nasıl alınır, başvurular başladı mı?

0,99 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İkinci el ev alacaklara 0.99 ve 0.89 faizli konut (ev) kredisi verilir mi? Hangi bankalar 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veriyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ev almak isteyenleri sevindirecek açıklamayı yaptı. Erdoğan düşük konut kredisiz faizlerinin devreye alınacağını duyurdu. Erdoğan kredi çekmek isteyenlere 0,99 ve 0,89 faizli 10 yıl vadeli kredi sunulacağını açıkladı. Ancak bu kredileri almak için de bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor. Peki düşük faizli konut kredisi nasıl alınır, başvurular başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ekonomi alanında yaptığı açıklamalarda vatandaşların ugyun konut kredisi ile ev almasının sağlanması için çalışmalara başlandığını açıkladı. Erdoğan düşük konut kredisi faizinin vatandaşlara verileceğini açıkladı. 0,99 ve 0,89 faiz oranlarıyla vatandaşlar konut kredisi çekebilecek. Ancak bu orandan konut kredisi almak isteyenlerde aranan bazı şartlar var.

0,99 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı?

0,99 faizli konut kredisi başvurusu için duyurular henüz yeni yapıldı. Henüz bankalar 0,99 faiz oranından kredi vermeye başlamadı. Başvurular ise önümüzdeki günlerde alınmaya başlanacak. 0,99 faizden kredi almak isteyenler önümüzdeki günlerde yapılacak olan duyuruları beklemeli.

İkinci el ev alacaklara 0.99 ve 0.89 faizli konut (ev) kredisi verilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası vatandaşlara düşük konut kredisi verileceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak. Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak." dedi.

Türk lirasına dönüşüm sağlayanlara 0.89 faizli konut kredisi

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.