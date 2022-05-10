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Şanghay'ı koronavirüs tedbirleri vurdu! Tesla üretimi durdurdu

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, tedarik sorunları nedeniyle dün Şanghay'daki tesisindeki üretimini durdurduğu duyurdu.

19 Saat Önce
2022-05-10 11:15:48
Şanghay'ı koronavirüs tedbirleri vurdu! Tesla üretimi durdurdu

Dünyanın en büyük elektrikli araba üreticilerinden Tesla, dün Çin'in Şanghay kentinde bulunan fabrikasındaki üretimini durdurduğunu açıkladı.

Şanghay şehrinde yaşanan Kovid-19 krizinde uygulanan kapanma kararı nedeniyle de kentte tedarik sorunları yaşayan firma, elektrikli araçlarının parçalarını güvence altına alma sorunları nedeniyle bu kararı aldığını belirtti.

Amerikan otomotiv devi, Şanghay'daki kapanma ile beraber 22 gün üretimine ara vermiş ancak 19 Nisan tarihinde kısmi olarak üretime geri dönmüştü.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, üretimin durması dışında daha önce de bölgede sorunlar yaşamış ve Çin'deki 14 bin 684 aracın geri çağrıldığı açıklanmıştı.

Tesla'nın geçtiğimiz haftalarda resmi olarak yaptığı açıklamaya göre, 12 Ocak 2019 ile 25 Mart 2022 arasında üretilen 1850'si ithal, 12 bin 834'ü Çin yapımı Model 3 Performance araçlarında yazılım hatası olduğu belirtilmişti.

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