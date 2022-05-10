0,89 faizli konut kredisi nasıl çekilir? 0,89 ve 0,99 ev (konut) kredisi kimlere verilir? Evi olanlar 0,89 faizli konut kredisi alabilir mi? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada konut finansmanına dair çok önemli gelişmeleri duyurdu. Erdoğan düşük faizli konut kredilerinin devreye gireceğini açıkladı. 0,89 ve 0,99 faizli ev kredisi almak isteyenler bunların ne şartlarda kimlere verileceğini araştırıyor. Peki 0,89 ve 0,99 düşük faizli banka konut kredisi evi olanlara verilir mi?

0,89 faizli konut kredisi nasıl çekilir? 0,89 ve 0,99 ev (konut) kredisi kimlere verilir? Evi olanlar 0,89 faizli konut kredisi alabilir mi? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada konut finansmanına dair çok önemli gelişmeleri duyurdu. Erdoğan düşük faizli konut kredilerinin devreye gireceğini açıkladı. 0,89 ve 0,99 faizli ev kredisi almak isteyenler bunların ne şartlarda kimlere verileceğini araştırıyor. Peki 0,89 ve 0,99 düşük faizli banka konut kredisi evi olanlara verilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklaması konut kredisi için bekleyen binlerce kişiyi ümitlendirdi. Ev sahibi olmanın hayalini kuranlar düşük faizli kredi imkanını kaçırmak istemiyor. Peki 0,89 faizli konut kredisi ve 0,99 faizli konutu kredisi kimlere verilir, nasıl alınır? Daha önce ev almış olanlar düşük faizli krediden yararlanabilir mi?

0,89 ve 0,99 ev (konut) kredisi kimlere verilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konut kredilerine ilişkin 2 farklı kredi düzenlemesinin hayata geçeceğini açıkladı. Erdoğan 0.89 ve 0.99 faiz oranları ile kredi çekilebileceğini açıkladı. İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşlar 2 milyon maksimum ve 10 ay vade ile 0.99 oranında kredi çekebilecek. Ayrıca konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların MB'ye satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar için de 0,89 faizli krediçekilebilecek.

0,89 faizli konut kredisi nasıl çekilir?

0,89 faiz oranıyla konut kredisi çekebilmek için öncelikle döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların MB'ye satılarak karşılanması gerekiyor. Bu oran alınacak konut değerinin yarısına denk gelmesi gerekiyor.

Evi olanlar 0,89 faizli konut kredisi alabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,98 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir.

Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek."

Güncel konut kredisi oranları

Akbank Konut Kredisi %1,92

Halkbank %1,29

Ziraat Bankası %1,29

İş Bankası %1,95



Yapı Kredi Konut Kredisi %2,01



Garanti BBVA %2,19



ICBC Turkey %2,07



ING %2,19