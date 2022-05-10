İkinci el ev için 0,99 faizli konut kredisi verilir mi? Sahibinden satılan evlere 0,99 faiz oranıyla konut kredisi alınır mı? 0,99 ve 0.89 faizli kredi nasıl alınır?

İkinci el ev için 0,99 faizli konut kredisi verilir mi? Sahibinden satılan evlere 0,99 faiz oranıyla konut kredisi alınır mı? İkinci el ev için 0,99 ve 0.89 faizli kredi nasıl alınır? Konut fiyatları artan maliyetler ve enflasyon nedeniyle son aylarda adeta uçuşa geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 1 milyonun altında daire bulmak neredeyse imkansız oldu. Ev almak isteyenler yüksek banka kredi faizleri nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. Kabine Toplantısı sonrası konut kredisi faizlerinin düşeceğini açıklayan Erdoğan ev almak isteyenleri ümitlendirdi.

İkinci el ev için 0,99 faizli konut kredisi verilir mi? Sahibinden satılan evlere 0,99 faiz oranıyla konut kredisi alınır mı? İkinci el ev için 0,99 ve 0.89 faizli kredi nasıl alınır? Konut fiyatları artan maliyetler ve enflasyon nedeniyle son aylarda adeta uçuşa geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 1 milyonun altında daire bulmak neredeyse imkansız oldu. Ev almak isteyenler yüksek banka kredi faizleri nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. Kabine Toplantısı sonrası konut kredisi faizlerinin düşeceğini açıklayan Erdoğan ev almak isteyenleri ümitlendirdi.

Cumhrubaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasının büyük bir kısmını ekonomik gelişmelere ayırdı. Erdoğan konut piyasasına yönelik de alınan yeni tedbirleri açıkladı. Konut almanın hayalini kuran vatandaşları ilgilendiren açıklamada Erdoğan konut faizlerinin belli koşullar için 0,99 ve 0.89'a düşeceğini duyurdu. İkinci el ev almak isteyenler düşük faizli kredi çekip çekemeyeceğini merak edip araştırmaya başladı.

İkinci el ev için 0,99 faizli konut kredisi verilir mi?

2. el evler sıfır evlere göre daha uygun fiyata satılıyor. Bütçesini ikinci el evlere göre ayarlayanlar düşük faizli konut kredisi çekip çekemeyeceğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kredi müjdesinin detayları belli oldu. "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu. 0,99 kredi faiz oranı veren İlk evim Konut Finansman Paketi kapsamında kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak."

Sahibinden satılan evlere 0,99 faiz oranıyla konut kredisi alınır mı?

Sahibinden satılan ikinci el evler için İlk evim Konut Finansman Paketi kapsamında düşük faizli kredi verilemiyor. 0,99 faiz oranıyla konut kredisi sadece sıfır konutlarda ve ilk defa ev alacak olanları kapsıyor.

İkinci el ev için 0,99 ve 0.89 faizli kredi nasıl alınır?

İkinci el almayı düşünenler Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'ni değerlendirebilirler. Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.