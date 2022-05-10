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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Avatar 2 filmi çıktı mı? Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak? Avatar 2 oyuncuları kimlerdir?

Avatar 2 filmi çıktı mı? Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak? Avatar 2 oyuncuları kimlerdir?

Avatar 2 filmi çıktı mı? Sevilen yapım Avatar yapımcıları yeni bir müjdeyle sevenlerine ikinci filmi çekeceğini duyurmuştu. Filmin sevenleri Avatar hakkında araştırmalara başladı. Avatar 2 yapımcısı, yönetmeni ve oyuncuları kimler? Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

18 Saat Önce
2022-05-10 11:55:27
Avatar 2 filmi çıktı mı? Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak? Avatar 2 oyuncuları kimlerdir?

Sevilen yapım Avatar yapımcıları yeni bir müjdeyle sevenlerine ikinci filmi çekeceğini duyurmuştu. Filmin sevenleri Avatar hakkında araştırmalara başladı. Avatar 2 yapımcısı, yönetmeni ve oyuncuları kimler? Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak?

2009 yılında çıkan Avatar filmi dünya çapında ses getirmişti. Sevilen yapımın ikincisi için de tarih verildi. Avatar, 13 yıllık aranın ardından yeniden beyazperdede olacak. James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturacağı ikinci filmin adı, 'Avatar: The Way of Water' (Avatar: Suyun Yolu) olarak açıklandı.

Avatar 2 oyuncuları kimlerdir?

Filmde Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver ve Giovanni Ribisi gibi isimlerin yer alacağı biliniyor.

Aynı zamanda Kate Winslet ve Michelle Yeoh ise kadroya katılan yeni oyuncular arasında yer alacak.

Avatar 2 filmi çıktı mı?

Avatar 2 henüz yayınlanmadı. Filmin detayları yayınlandığında haber sitemizden yeni bilgileri öğrenebilirsiniz.

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