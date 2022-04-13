Halkbank BES iptali nasıl yapılır? Halkbank BES iptali kaç günde ödeniyor? Halkbank BES iptal telefon numarası | Halkbank BES iptal SMS ile nasıl yapılır?

Halkbank BES iptali nasıl yapılır? Halkbank BES iptal SMS ile nasıl yapılır? Binlerce kişi BES iptali için çözüm arıyor. Her bankada BES iptali için süreçler farklıdır. Halkbank BES iptali için iki ayrı yol izlenir. Peki Halkbank BES iptal telefon numarasına nereden ulaşılır? Halkbank BES iptali kaç günde ödeniyor? İşte merak edilen Halkbank BES iptal işlemi...

Binlerce kişi BES iptali için çözüm arıyor. Her bankada BES iptali için süreçler farklıdır. Halkbank BES iptali için iki ayrı yol izlenir. Peki Halkbank BES iptal telefon numarasına nereden ulaşılır? Halkbank BES iptali kaç günde ödeniyor? İşte merak edilen Halkbank BES iptal işlemi...

Halkbank BES iptali nasıl yapılır?

1) SMS yoluyla ayrılmak için 2560'a "AYRILMA TCKN" mesajını atarak işlemleri başlatabilirisniz. Mesajın karşılığında onaylamanız için geri dönüş mesajı atılacaktır ve cevap olarak "EVET" yazarak gönderirseniz işleminiz son bulur.

2) Telefon ile BES iptali yapmak için 0850 800 44 00 ve 0850 800 44 01 numaralarını arayarak bilgi edinebilirsiniz.

Halkbank BES iptali kaç günde ödeniyor?

İlk iki ay içinde gerçekleştirilen cayma ya da sonrasında istenen iptal süreci arasında işlem olarak bir fark yok. İlkinde işlemden 10 gün sonra paranın tamamı alabiliyorsunuz. Diğerindeyse 20 gün sonra sigortalılık süresine göre belirlenen kesintiler ana paradan düşüldükten sonra geri ödeme yapılıyor.

Halkbank BES iptal SMS ile nasıl yapılır?

SMS yoluyla ayrılmak için 2560'a "AYRILMA TCKN" mesajını atarak işlemleri başlatabilirisniz. Mesajın karşılığında onaylamanız için geri dönüş mesajı atılacaktır ve cevap olarak "EVET" yazarak gönderirseniz işleminiz son bulur.