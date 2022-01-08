BES iptal edince para geri gelir mi? Besi nasıl iptal ederim?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çalışan kişilerin emeklilikleri için birikim yapabilecekleri bir sistemdir. Birçok iş yeri devletle anlaşma yaparak ya da bankalarla anlaşarak, işçinin ilk günden itibaren BES'inin başlamasını sağlar. Kişiler bunu dilerse kendileri de başlatabilir. Peki ama BES nasıl iptal edilir ya da BES iptalinde bir sorun oluşur mu? BES'i iptal ettiğimizde parayı geri alabilir miyiz? İşte merak edilen BES iptal mevzuu...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çalışan kişilerin emeklilikleri için birikim yapabilecekleri bir sistemdir. Birçok iş yeri devletle anlaşma yaparak ya da bankalarla anlaşarak, işçinin ilk günden itibaren BES'inin başlamasını sağlar. Kişiler bunu dilerse kendileri de başlatabilir. Peki ama BES nasıl iptal edilir ya da BES iptalinde bir sorun oluşur mu? BES'i iptal ettiğimizde parayı geri alabilir miyiz? İşte merak edilen BES iptal mevzuu...

BES Nasıl İptal Edilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kişilerin çalışma hayatlarındaki birikimleri devlet katkısıyla gelire dönüştüren bir sistemdir. Birikiminizin üzerine yüzde 25 oranında devlet katkı sağlamaktadır. 18 yaşını geçmiş herkes BES yaptırabilir ya da iptal ettirebilir.

BES iptali için sistemin kurulduğu banka ya da sigorta şirketi ile irtibata geçmeniz gerekir. Her banka ya da sigorta şirketinin kendine özgü iptal sistemi bulunmaktadır. Telefon ile iletişime geçerek, sms ile onaylayarak, bankaların mobil bankacılık uygulamalarıyla ya da direkt olarak şubeye başvuru yaparak BES'i iptal edebilirsiniz.

BES İpral Edince Para Geri Gelir Mi?

BES iptalğinde para iadesi yapılmaktadır. Birikiminiz kadar para tutarını ve eğer bankaların katkı payı varsa katkı paylarını alabilirsiniz. Fakat BES'i iptal ettiğiniz ve tamamlamadığınız için, yüzde 25'lik devlet desteğini alamayacaksınız.

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve ücretin ne kadar olduğunu, BES'i yaptırdığınız yerden, telefon veya şubeden bizzat öğrenebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.