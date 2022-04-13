Yapı Kredi BES iptali nasıl yapılır? Yapı Kredi BES iptal numaraları | Yapı Kredi BES iptal formu | Yapı Kredi BES iptal SMS numarası
Yapı Kredi BES iptali nasıl yapılır? Bireysel Emeklilik Sistemi iptal etmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden BES yaptırmış kişilerin, hesaplarındaki parayı çekmek istemeleri ya da direkt olarak hesabı kapatmak istemelerine yönelik sorular soruluyor. İşte Yapı Kredi BES iptal numaraları, Yapı Kredi BES iptal formu, Yapı Kredi BES iptal SMS numarası detayları...
2022-04-13 13:12:47
Bireysel Emeklilik Sistemi iptal etmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden BES yaptırmış kişilerin, hesaplarındaki parayı çekmek istemeleri ya da direkt olarak hesabı kapatmak istemelerine yönelik sorular soruluyor.
Yapı Kredi BES iptali nasıl yapılır?
Yapı Kredi BES iptal numaraları, Yapı Kredi BES iptal formu, Yapı Kredi BES iptal SMS numarası detayları...
1) Mesai saatleri içerisinde 444 0 444 veya 0850 222 0 444 numaralarını arayabilirsiniz.
2) Bankaya giderek BES iptal formunu doldurarak iptal işlemini gerçeklşetirebilirisniz.
3) SMS yoluyla 2202'ye kısa mesaj yollayarak işlemleri başlatabilirsiniz..
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