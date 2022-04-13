Akbank BES nasıl iptal edilir? Akbank BES iptali nasıl yapılır? Akbank BES iptal formu | Akbank BES iptal telefon numarası
Akbank BES nasıl iptal edilir? Bireysel emeklilik iptali için izlenecek prosedürler internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Her bankada farklı işlemlerle BES iptal edilebiliyor. Peki ama Akbank BES iptali nasıl yapılır? Akbank BES iptal formu ve Akbank BES iptal telefon numarası...
2022-04-13 16:24:25
Bireysel emeklilik iptali için izlenecek prosedürler internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Her bankada farklı işlemlerle BES iptal edilebiliyor. Peki ama Akbank BES iptali nasıl yapılır? Akbank BES iptal formu ve Akbank BES iptal telefon numarası...
Akbank BES nasıl iptal edilir?
1) Öncelikle yakın Akbank şubesine giderek form doldurmalı ve verilen numara üzerinden çağrı merkezini arayıp BES iptalini gerçekleştirebilirsiniz.
1) 0216 444 11 11 numarasını arayabilirsiniz.
Akbank BES SMS ile nasıl iptal edilir?
Akbank üzerinden açmış olduğunuz BES, SMS ile iptal edilememektedir. Daha detaylı bilgi için Akbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz..
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