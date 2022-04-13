Ziraat Bankası BES iptali nasıl yapılır? Ziraat BES online iptali nasıl yapılır? Ziraat bireysel emeklilik SMS ile nasıl iptal edilir?

Ziraat Bankası BES iptali nasıl yapılır? Bireysel emeklilik sistemine şirketleri tarafından kayıt edilen kişiler, hesaplarını kapatmak için araştırmalar yapıyor. Bunun yanı sıra, yıllarca BES kullanıp hesabındaki parayı iptal ettirmek isteyenler de BES iptali için yollar arıyor. Peki ama Ziraat BES online iptali nasıl yapılır? Ziraat bireysel emeklilik SMS ile nasıl iptal edilir? İşte Ziraat Bankası BES iptali hakkında merak edilenler...