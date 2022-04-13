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TIMETURK / EKONOMİ / Ziraat Bankası BES iptali nasıl yapılır? Ziraat BES online iptali nasıl yapılır? Ziraat bireysel emeklilik SMS ile nasıl iptal edilir?

Ziraat Bankası BES iptali nasıl yapılır? Ziraat BES online iptali nasıl yapılır? Ziraat bireysel emeklilik SMS ile nasıl iptal edilir?

Ziraat Bankası BES iptali nasıl yapılır? Bireysel emeklilik sistemine şirketleri tarafından kayıt edilen kişiler, hesaplarını kapatmak için araştırmalar yapıyor. Bunun yanı sıra, yıllarca BES kullanıp hesabındaki parayı iptal ettirmek isteyenler de BES iptali için yollar arıyor. Peki ama Ziraat BES online iptali nasıl yapılır? Ziraat bireysel emeklilik SMS ile nasıl iptal edilir? İşte Ziraat Bankası BES iptali hakkında merak edilenler...

2 Saat Önce
2022-04-13 15:17:42
Ziraat Bankası BES iptali nasıl yapılır? Ziraat BES online iptali nasıl yapılır? Ziraat bireysel emeklilik SMS ile nasıl iptal edilir?

Bireysel emeklilik sistemine şirketleri tarafından kayıt edilen kişiler, hesaplarını kapatmak için araştırmalar yapıyor. Bunun yanı sıra, yıllarca BES kullanıp hesabındaki parayı iptal ettirmek isteyenler de BES iptali için yollar arıyor. Peki ama Ziraat BES online iptali nasıl yapılır? Ziraat bireysel emeklilik SMS ile nasıl iptal edilir? İşte Ziraat Bankası BES iptali hakkında merak edilenler...

Ziraat Bankası BES iptali nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Bireysel Emeklilik iptali için birçok farklı yöntem uygulayabilirsiniz.

1) 0850 202 20 20 numarasını arayarak işlemleri başlatabilirsiniz.

2) Şubeye giderek form doldurabilir ve işlemlerin başlamasını sağlayabilirsiniz.

Ziraat BES online iptali nasıl yapılır?

Ziraat Bankası mobil bankacılığa giriş yaptıktan sonra ana menü üzerinden "Değişiklikler ve Talepler" menüsünü tıklamanız gerekir. Ardından Otomatik katılımlı sözleşmeler sayfasına gelerek BES Cayma Talebi menüsü üzerinden iptal işlemine ulaşabilirsiniz.

Ziraat bireysel emeklilik SMS ile nasıl iptal edilir?

Ziraat Bankası BES iptali SMS ile yapılamamaktadır. Bilgi almak için yakınınızda bulunan bir Ziraat Bankasını ziyaret edebilir ya da müşteri temsilcisini arayabilirsiniz.

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