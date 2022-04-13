Avivasa BES iptali nasıl yapılır? Avivasa BES iptal formu | Avivasa BES iptal telefon numarası | Avivasa müşteri temsilcisi

Avivasa BES iptali nasıl yapılır? BES iptali yapmak isteyenler, BES iptal formu ve müşteri temsilcisine ulaşabilecekleri numaraları araştırıyor. Binlerce kişi emeklilik sistemine kayıtlarını kapatmak ya da parasını çekmek için BES iptali yapıyor. Peki ama Avivasa BES iptali nasıl yapılır? Avivasa BES iptal formu ve Avivasa BES iptal telefon numarası nereden bulunur? İşte merak edilen detaylar ve Avivasa müşteri temsilcisi...