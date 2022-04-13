Avivasa BES iptali nasıl yapılır? Avivasa BES iptal formu | Avivasa BES iptal telefon numarası | Avivasa müşteri temsilcisi
Avivasa BES iptali nasıl yapılır? BES iptali yapmak isteyenler, BES iptal formu ve müşteri temsilcisine ulaşabilecekleri numaraları araştırıyor. Binlerce kişi emeklilik sistemine kayıtlarını kapatmak ya da parasını çekmek için BES iptali yapıyor. Peki ama Avivasa BES iptali nasıl yapılır? Avivasa BES iptal formu ve Avivasa BES iptal telefon numarası nereden bulunur? İşte merak edilen detaylar ve Avivasa müşteri temsilcisi...
2022-04-13 12:54:50
BES iptali yapmak isteyenler, BES iptal formu ve müşteri temsilcisine ulaşabilecekleri numaraları araştırıyor. Binlerce kişi emeklilik sistemine kayıtlarını kapatmak ya da parasını çekmek için BES iptali yapıyor. Peki ama Avivasa BES iptali nasıl yapılır? Avivasa BES iptal formu ve Avivasa BES iptal telefon numarası nereden bulunur? İşte merak edilen detaylar ve Avivasa müşteri temsilcisi...
Avivasa BES iptali nasıl yapılır?
Avivasa BES iptali yapmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.
1) Mesai saatleri içerisinde 444 11 11 numarasını arayabilirsiniz. Cayma hakkı hakkında AvivaSA belirli evraklar göndererek müşterinin bu durumu onaylamasını bekler.
2) AvivaSA şubelerindeki müşteri temsilcilerinden, BES iptal formu alarak formu imzalayrak teslim edebilirsiniz.
3) SMS Otomatik Katılım sözleşmesinden caymak için, CAYMA (boşluk) TC Kimlik No yazılarak 3848'e göndererek de iptal gerçekleştirebilirsiniz. Fakat bu işlem ilk kez başvuru yapmış kişiler için geçerlidir. Teyit etmek için aramanız ya da internet üzerinden kontrol etmeniz gerekir.
Avivasa BES iptal telefon numarası
Avivasa BES iptali için 444 11 11'i aramanız gerekiyor..
YORUMLAR (0)