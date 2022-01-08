BES iptali mesaj nasıl yapılır? BES iptali için nereyi aramalıyız? Bireysel Emeklilik Sistemi, devletin de katkıda bulunduğu, çalışanların birikim yaptığı bir sistemdir. Bazı birçok iş yeri, işe giren çalışanlarına direkt olarak banka ile anlaşmalı olarak BES açtırmaktadır. Peki ama BES iptali nereden ve nasıl yapılır? Telefon, uygulama ve sms ile BES iptali nasıl yapılır? Garanti BES, AvivaSA BES, Yapı Kredi BES, Ziraat Bankası BES, Akbank BES, Halkbank BES iptali nasıl yapılır? BES iptali hangi bankadan nasıl yapılır? İşte merak edilen BES iptal etme yolları...

BES iptali mesaj nasıl yapılır? BES iptali için nereyi aramalıyız? Bireysel Emeklilik Sistemi, devletin de katkıda bulunduğu, çalışanların birikim yaptığı bir sistemdir. Bazı birçok iş yeri, işe giren çalışanlarına direkt olarak banka ile anlaşmalı olarak BES açtırmaktadır. Peki ama BES iptali nereden ve nasıl yapılır? Telefon, uygulama ve sms ile BES iptali nasıl yapılır? İşte merak edilen BES iptal etme yolları...

BES iptali mesaj nasıl yapılır?

Bireysel Emeklilik Sistemi devletin yüzde 25 katkısıyla birlikte, geleceğinizi güvence altına almak için kurulan bir birikim sistemidir. Milyonlarca kişinin yararlandığı BES için 2022 yılında devlet katkısının yüzde 30 olması bekleniyor.

BES iptali, her banka ve sigorta şirketi için farklı işlemler gerektirir. SMS veya internet bankacılığıyla iptal işlemi gerçekleştirilse de telefon aracılığıyla da iptal etmeniz mümkündür.

Garanti Bankası BES İptali

1) Mesai saatleri içerisinde 444 0 336 numarasını arayabilirsiniz.

2) Garanti BBVA Emeklilik Mobil uygulamasına T.C. kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra "BES Ayarları"na tıklayın. Çıkan menüde "BES sözleşmesinden ayrılma" butonuna tıklayıp onaylayın.

AvivaSA BES İptali

1) Mesai saatleri içerisinde 444 11 11 numarasını arayabilirsiniz. Cayma hakkı hakkında AvivaSA belirli evraklar göndererek müşterinin bu durumu onaylamasını bekler.

2) AvivaSA şubelerindeki müşteri temsilcilerinden, BES iptal formu alarak formu imzalayrak teslim edebilirsiniz.

Yapı Kredi BES İptali

1) Mesai saatleri içerisinde 444 0 444 veya 0850 222 0 444 numaralarını arayabilirsiniz.

2) Bankaya giderek BES iptal formunu doldurarak iptal işlemini gerçeklşetirebilirisniz.

3) SMS yoluyla 2202'ye kısa mesaj yollayarak işlemleri başlatabilirsiniz.

Ziraat Bankası BES İptali

1) 0850 202 20 20 numarasını arayarak işlemleri başlatabilirsiniz.

2) Şubeye giderek form doldurabilir ve işlemlerin başlamasını sağlayabilirsiniz.

Akbank BES İptali

1) Öncelikle yakın Akbank şubesine giderek form doldurmalı ve verilen numara üzerinden çağrı merkezini arayıp BES iptalini gerçekleştirebilirsiniz.

1) 0216 444 11 11 numarasını arayabilirsiniz.

Halkbank BES İptali

1) SMS yoluyla ayrılmak için 2560'a "AYRILMA TCKN" mesajını atarak işlemleri başlatabilirisniz. Mesajın karşılığında onaylamanız için geri dönüş mesajı atılacaktır ve cevap olarak "EVET" yazarak gönderirseniz işleminiz son bulur.

2) Telefon ile BES iptali yapmak için 0850 800 44 00 ve 0850 800 44 01 numaralarını arayarak bilgi edinebilirsiniz.

BES iptali için nereyi aramalıyız?

Bankaların BES iptali için olan numaları yukarıda yer almaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi için bir sigorta şirketi ile anlaştıysanız o şirketi arayabilir ya da direkt gideerek bilgi alabilirsiniz.

Bu işlemler, banka ve sigorta şirketine göre değişiklik gösterse de 10-15 gün içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.