DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Oksimetre nedir, ne işe yarar, kan ölçüm değeri kaç olmalı?
Kamyon kayalıklara çarptı: 17 ölü
Garanti Bankası BES iptali nasıl yapılır? Garanti Bankası BES iptali telefon numarası | BES nasıl iptal edilir?
Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı? Pazartesi Kar hangi illerde nerelerde yağacak?
Huawei MateBook 16, Türkiye'de ön satışa sunuldu
Mahkum Cemre diziden mi ayrılıyor? Cemre öldü mü? Mahkum avukat Cemre diziden mi çıkıyor?
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması
ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı? Bakan Akar yanıtladı
Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Man Adası davasını kazandı
Putin'e bir tepki de judocu arkadaşından: Korkakça hareketler!
Ümitcan Uygun kaç yıl hapis cezasına çarptırıldı? Ümitcan Uygun'a kaç sene ceza verildi? Ümitcan Uygun müebbet mi yatacak?
Akşener: TÜFE'ye göre emeklilere 2.860 lira ikramiye verilmesi gerekiyor
Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı? Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi? Ümitcan Uygun cezaevinden ne zaman çıkacak?
'Hakim ve savcı yardımcılığı'nın detayları belli oldu
Gökhan Özen hakkında yakalama kararı

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

BURSA

19:47

04:53
19:47
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:31

04:39
19:31
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:14

04:22
19:14
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:57

04:05
18:57
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:45

04:01
18:45
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

ANKARA

19:31

04:39
SAHUR
19:31
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / Garanti Bankası BES iptali nasıl yapılır? Garanti Bankası BES iptali telefon numarası | BES nasıl iptal edilir?

Garanti Bankası BES iptali nasıl yapılır? Garanti Bankası BES iptali telefon numarası | BES nasıl iptal edilir?

Garanti Bankası BES iptali nasıl yapılır? Bazı firmalar otomatik olarak çalışanlarını bireysel emeklilik sistemine üye ediyor. Farklı işlerde çalışmış ve birçok BES hesabı olan çalışanlar da bu sistemleri kapatmak için araştırmalara başlıyor. Bazı durumlarda da çalışanlar, yıllarca ödedikleri BES'i iptal ederek hesaplarındaki parayı almak istiyor. Peki ama her iki durumda da BES iptali nasıl olur? Garanti Bankası BES iptali için nereyi aramamız gerekir? Garanti Bankası BES iptali telefon numarası...

13 Dakika Önce
2022-04-13 12:45:22
Garanti Bankası BES iptali nasıl yapılır? Garanti Bankası BES iptali telefon numarası | BES nasıl iptal edilir?

Bazı firmalar otomatik olarak çalışanlarını bireysel emeklilik sistemine üye ediyor. Farklı işlerde çalışmış ve birçok BES hesabı olan çalışanlar da bu sistemleri kapatmak için araştırmalara başlıyor. Bazı durumlarda da çalışanlar, yıllarca ödedikleri BES'i iptal ederek hesaplarındaki parayı almak istiyor. Peki ama her iki durumda da BES iptali nasıl olur? Garanti Bankası BES iptali için nereyi aramamız gerekir? Garanti Bankası BES iptali telefon numarası...

Garanti Bankası BES iptali nasıl yapılır?

Garanti Bankası Bireysel Emeklilik Sistemi iptali için mobil uygulamadan ya da telefon numarasından işlem yapabilirsiniz.

1) Mesai saatleri içerisinde 444 0 336 numarasını arayabilirsiniz.

2) Garanti BBVA Emeklilik Mobil uygulamasına T.C. kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra "BES Ayarları"na tıklayın. Çıkan menüde "BES sözleşmesinden ayrılma" butonuna tıklayıp onaylayın.

Garanti Bankası BES iptali telefon numarası

Garanti Bankası BES iptali için 444 0 336 nolu numarayı aramalısınız.

Diğer bankalar veya genel bilgilendirme için aşağıdaki haberlere göz atın!

BES iptali mesaj nasıl yapılır? BES iptali için nereyi aramalıyız?
İLİŞKİLİ HABERBES iptali mesaj nasıl yapılır? BES iptali için nereyi aramalıyız?
BES iptal edince para geri gelir mi? Besi nasıl iptal ederim?
İLİŞKİLİ HABERBES iptal edince para geri gelir mi? Besi nasıl iptal ederim?

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş