Garanti Bankası BES iptali nasıl yapılır? Garanti Bankası BES iptali telefon numarası | BES nasıl iptal edilir?

Garanti Bankası BES iptali nasıl yapılır? Bazı firmalar otomatik olarak çalışanlarını bireysel emeklilik sistemine üye ediyor. Farklı işlerde çalışmış ve birçok BES hesabı olan çalışanlar da bu sistemleri kapatmak için araştırmalara başlıyor. Bazı durumlarda da çalışanlar, yıllarca ödedikleri BES'i iptal ederek hesaplarındaki parayı almak istiyor. Peki ama her iki durumda da BES iptali nasıl olur? Garanti Bankası BES iptali için nereyi aramamız gerekir? Garanti Bankası BES iptali telefon numarası...

Bazı firmalar otomatik olarak çalışanlarını bireysel emeklilik sistemine üye ediyor. Farklı işlerde çalışmış ve birçok BES hesabı olan çalışanlar da bu sistemleri kapatmak için araştırmalara başlıyor. Bazı durumlarda da çalışanlar, yıllarca ödedikleri BES'i iptal ederek hesaplarındaki parayı almak istiyor. Peki ama her iki durumda da BES iptali nasıl olur? Garanti Bankası BES iptali için nereyi aramamız gerekir? Garanti Bankası BES iptali telefon numarası...

Garanti Bankası BES iptali nasıl yapılır?

Garanti Bankası Bireysel Emeklilik Sistemi iptali için mobil uygulamadan ya da telefon numarasından işlem yapabilirsiniz.

1) Mesai saatleri içerisinde 444 0 336 numarasını arayabilirsiniz.

2) Garanti BBVA Emeklilik Mobil uygulamasına T.C. kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra "BES Ayarları"na tıklayın. Çıkan menüde "BES sözleşmesinden ayrılma" butonuna tıklayıp onaylayın.

Garanti Bankası BES iptali telefon numarası

Garanti Bankası BES iptali için 444 0 336 nolu numarayı aramalısınız.

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