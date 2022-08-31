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Emekli promosyon başvuruları ne zaman son? Emekli promosyon başvurusu son gün ne zaman? Banka promosyonu emekli başvurusu son gün mü?

Emekli promosyon başvuruları ne zaman son? Bankaların emekliler için uyguladığı promosyon kampanyasında sona gelindi. Peki emekli promosyon başvurusu son gün ne zaman? Banka promosyonu emekli başvurusu son gün mü? Ağustos ayından sonra emekli promosyonu için başvurulur mu? İşte detaylar!

6 Saat Önce
2022-08-31 10:01:45
Emekli promosyon başvuruları ne zaman son? Emekli promosyon başvurusu son gün ne zaman? Banka promosyonu emekli başvurusu son gün mü?

Bankaların emekliler için uyguladığı promosyon kampanyasında sona gelindi. Peki emekli promosyon başvurusu son gün ne zaman? Banka promosyonu emekli başvurusu son gün mü? Ağustos ayından sonra emekli promosyonu için başvurulur mu? İşte detaylar!

Emekli promosyon başvuruları ne zaman son?

Bankaların emekli promosyon ödemeleri için birçok emekli banka değişikliğine gitti. Birçok banka 31 Ağustos Çarşamba gününü son gün ilan ederken bazı bankalar eylül ayı sonuna kadar başvuru alacak.

Emekli promosyon başvurusu son gün ne zaman?

Bankaların promosyon taşıma tarihleri değişiyor. Detaylı bilgi için, bankanıza danışmalısınız. Birçok bankada 31 Ağustos, bazı bankalarda ise 30 Eylül son başvuru tarihi olarak açıklandı.

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