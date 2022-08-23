DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar? Emekli maaşını DenizBank'a taşıma işlemi | DenizBank emekliye ne kadar promosyon veriyor?

DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar? Emekli promosyon ödemeleri için yapılacak banka değişimleri için sayılı günler kaldı. DenizBank güncel emekli promosyon ödemelerini açıkladı. Peki DenizBank emekliye ne kadar promosyon veriyor? Emekli maaşını DenizBank'a taşıma işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!