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DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar? Emekli maaşını DenizBank'a taşıma işlemi | DenizBank emekliye ne kadar promosyon veriyor?

DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar? Emekli promosyon ödemeleri için yapılacak banka değişimleri için sayılı günler kaldı. DenizBank güncel emekli promosyon ödemelerini açıkladı. Peki DenizBank emekliye ne kadar promosyon veriyor? Emekli maaşını DenizBank'a taşıma işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!

3 Saat Önce
2022-08-23 17:57:34
DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar? Emekli maaşını DenizBank'a taşıma işlemi | DenizBank emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri için yapılacak banka değişimleri için sayılı günler kaldı. DenizBank güncel emekli promosyon ödemelerini açıkladı. Peki DenizBank emekliye ne kadar promosyon veriyor? Emekli maaşını DenizBank'a taşıma işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!

DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar?

DenizBank müşterilerine birçok imkan sağlıyor. Emekli promosyonları için;

  • Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,
  • Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,
  • 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

Bunun yanı sıra 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

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Emekli maaşını DenizBank'a taşıma işlemi

Emekli maaşınızı şubeye gitmeden Mobil Bankacılık uygulamasından veya e-devlet üzerinden DenizBank'a aktarabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak ve promosyonlardan yararlanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile DenizBank'a taşımak ve 1 otomatik fatura talimatı vermek kaydıyla promosyon ödemelerinden yararlanabilirsiniz.

DenizBank müşterisi olmadan emekli maaşı nasıl taşınır?

İlk kez DenizBank ile işlem yağacak kişilerin şubeye başvurmaları gerekmektedir. İşlemler gerçekleştirildikten sonra emekli maaşınızı DenizBank üzerinden alabilir ve promsoyondan yararlanabilrisinzi.

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