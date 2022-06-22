Emekli milletvekillerinin zam oranı belli oldu! Temmuz emekli milletvekili zam oranı ne kadar oldu?

Emekli milletvekillerinin zam oranı belli oldu! Milletvekillerine ne kadar zam yapıldığı internette en çok araştırılan konular arasına girdi. Bu yıl milletvekillerine de ara zam ek bütçe yasa tasarısı ile gelecek. Peki milletvekillerine yüzde kaç oranında zam yapılmasına karar verildi? Temmuz emekli milletvekili zam oranı ne kadar oldu? İşte emekli milletvekili maaşı zam oranı...

Emekli milletvekillerinin zam oranı belli oldu! Milletvekillerine ne kadar zam yapıldığı internette en çok araştırılan konular arasına girdi. Bu yıl milletvekillerine de ara zam ek bütçe yasa tasarısı ile gelecek. Peki milletvekillerine yüzde kaç oranında zam yapılmasına karar verildi? Temmuz emekli milletvekili zam oranı ne kadar oldu? İşte emekli milletvekili maaşı zam oranı...

Temmuz emekli milletvekili zam oranı ne kadar oldu?

Emekli, Cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, başbakan ve milletvekili maaşları Cumhurbaşkanı ödeneğine bağlı olarak belirleniyor. Cumhurbaşkanı ödeneği de bütçe kanunu ile belirlendiği için milletvekilleri Ocak ayında maaş artışı alıyor.

Ek bütçe kanun teklifi Cumhurbaşkanı ödeneğine başlangıç ödeneğinin %20.2'si oranında ödenek eklenmesini öngörüyor.

Alınan kararlardan sonra Temmuz emekli milletvekili zam oranı %40.4 olarak açıklandı.

Emekli milletvekilleri maaşı ne kadar?

Temmuz ayında emekli milletvekilleri grubuna yüzde 40.4 oranında zam yapılacağı açıklandı. Bu orana göre Temmuz ayından sonra;

- Emekli Cumhurbaşkanı aylığı 58 bin 844 TL

- Emekli TBMM başkanları 44 bin 133 TL

- Emekli Cumhurbaşkanı yardımcısı 26 bin 479 TL

- Emekli milletvekilleri 26 bin 479 TL

olacak.